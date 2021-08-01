新色眼影盤　眼妝控秒Like

對眼妝控來說，一盒擁有多種色彩和質感的眼影組合，絕對是口罩眼妝必備。（互聯網）

在口罩不離身的日子，眼妝成為了整張臉的焦點！還好各大彩妝品牌夠爭氣，沒受天氣規限，在仍然炎熱得很的8月搶閘推出多款秋冬眼影盤，加埋早前上架的夏日眼影系列，一次過滿足眼妝控所有需求，十分貼心！

專業後台眼妝

每一季Dior彩妝創作及形象總監Peter Philips都會帶來適用於各種場合的必備彩妝產品，來到2021秋冬亦不例外。除了一口氣推出多款秋冬季度粉底、妝前底霜、光影液和密粉餅外，更推出4款全新眼影組合。9格眼影當中除有8種不同妝效色調，更加入1種具有乳霜質感的眼部底霜，能大大提升眼妝顯色度和持久度之餘，更輕易打造最自然以至最艷麗的煙熏眼妝。

綻放寶石光芒

今個秋冬，Lunasol以寶石為概念打造綻放閃爍絢爛光彩的四色眼影盤。當中的EX12以雅致感十足的米啡色為主調，而EX13就以率性的卡其色搭配亮銀色澤，配以濕潤光澤的Oil Rich配方和閃爍粒子，為雙眸增添深邃感，演繹宛如珠寶首飾般的光透感。

濃郁深邃眼妝

NARS品牌創辦人兼創意總監François Nars曾說過：「要妝容令人注目，最簡單的方法便是聚焦在眼妝上。」所以品牌今季特別帶來CLIMAX眼影組合，以9款奪人迷霧色調，展現各款緞光、金屬、幻彩質感的濃郁色彩。配合柔滑輕盈觸感，輕輕一抹即能打造具張力的眼妝，最重要是可單塗或疊塗，為眼妝帶來多種變化。

瑰麗夢境秋色

秋天讓人想起溫暖柔和的日光景致，而RMK也特別從秋日天空出發，以不同質感與色調交織出4色眼影組合。色調方面主要採用暖色調－紅調中加入棕色、粉調中加入大地色、棕調又加入不平凡的色調與光澤，能輕易帶出深邃感、太陽般暖和的黃色、粉色調的珠澤感。配以濕潤光澤、閃耀珠澤、高顯色度與絕妙的透明感，為美目帶來瑰麗妝感。

星晨幻采姿采

THREE全新推出的星晨幻采眼頰盒，靈感來自行星擁有的神祕力量，以及飄浮於宇宙銀河的細膩光源。外包裝採用煙熏灰底，搭配天宮圖的特殊設計。2款眼影的質地相互交融，無論從哪個顏色開始塗擦，都能輕鬆繪出服貼妝感及優美漸層效果。加上頰彩透出隱約飄浮的色彩，一盒就能搞定妝容。

粉絲至愛色調

全新的URBAN DECAY NAKED3 MINI迷你眼影組合，靈感來自大熱的NAKED3眼影組合，當中6款迷人玫瑰色調，從亮澤象牙到深灰啡調一應俱全，統統都是粉絲的至愛之選。加上100%純素配方，而且質感豐潤柔滑，易於暈染，為美眸帶來持久貼服妝效。

高級訂製眼妝

不少時裝大牌也會推出美妝產品，好似VALENTINO今季就將品牌的高級訂製時裝文化融入一系列妝品，而當中的高訂8色眼影盒更是顛覆傳統眼影盤的規格，包含共8種高訂時裝風格色調和5種多元化質感，能單獨或互相配合使用，甚至以不同色彩撞出火花，打造大膽前衞眼妝。