【移居馬來西亞】買新盤送名錶？馬來西亞「宜居條件」6問

今個星期香港有展銷會，力推馬來西亞新盤，不但買樓有折扣優惠，首5名買家更可獲贈名錶，發展商甚至給出席藝人陳豪送贈價值約HK$150萬的單位1個，認真豪爽。

雖然馬來西亞早前，暫停了「第二家園」（MM2H）計劃，而且置業投資亦不能換取馬來西亞入籍，但由於門檻低，在當地幾乎可用「蔗渣價」換到「燒鵝髀」生活，故不少香港人仍視馬來西亞為理想的長居地，今次就跟大家分析傳聞中馬來西亞的「宜居條件」，看看馬來西亞生活是否真如此好。

（1）馬來西亞買樓．真係好抵？

外國人在馬來西亞，不但可買樓，甚至還可擁有部分土地永久業權，但為保障本土人利益，購買價不能低於MYR100萬（約HK$184萬），而各州亦有個別限制，例如檳城島區為MYR200萬（約HK$368萬）起，想購買還得通過該州份批准。如沒有效居留簽證，外國投資者按揭通常只批出估價的5至6成，不過馬來西亞房產確實比香港便宜，吉隆坡一手樓呎價平均只約MYR2,000至MYR3,500（約HK$3,680至HK$6,440），整體比香港房價便宜6倍，租金回報率卻有3厘，平均每年更升值5%呢。

（2）粵語繁體．馬來西亞通行？

在馬來西亞居住的華人，人口比例約佔2成，檳城更高逾4成，故廣東話也頗普及，中文繁簡夾雜也很常見，但由於受當地話拼音影響，中文用語有時會怪怪的，例如旅行當地會喚作「吃風」，蜆就稱作「啦啦」，魷魚會叫「蘇東」，香港人要略作適應。

（3）陽光普照．只穿夏衣？

馬來西亞全年盛夏，氣溫平均每天都徘徊約33度，但除了烈日當空外，還常見有狂風暴雨，內陸更是高溫又乾燥，故此只買夏天衣服已夠穿。不過女生的衣着必須謹慎，穆斯林女性除要以頭巾包頭，更不可穿短裙或熱褲，即使非回教徙沒此限際，但在公共地方也要小心走光，事關扶手電梯或商場欄邊，一般都沒有防走光設計。

（4）物價不高．使費便宜？

常說馬來西亞物價低，究竟有多低？先說吃的，如要求不高，一般只花幾元港幣便可吃到碗湯粉麵，約HK$10就吃到碟飯，如在家煮食，每人每月更不用MYR500（約HK$920），水費每月也只花MYR20（約HK$37），錢在馬來西亞好使好用。讀書方面，馬來西亞國際學校質素有保證，學費也較香港便宜。而外國人最關心的醫療，當地私家收費也比香港便宜，全身檢查只須花約MYR850（約HK$1,564），跟香港動輒過萬相距甚遠。

（5）回教國家．規矩保守？

馬來西亞治安雖不是數一數二的好，但至少不用太擔心天災問題，但由於超逾6成馬來西亞人都信奉回教，生活上多少要適應當地規矩，例如要接受從早到晚，每天5次的回教祈禱廣播，也要接受當地電檢「保守尺度」，當地不論影視作品或網站皆禁絕色情畫面，要習慣電影偶爾會被剪得斷斷續續。

（6）貫徹維持．各州各例？

馬來西亞共分13個州，及3個聯邦直轄區，各有各自的州政府，各州法令略有不同，任何國策推動，也得看各州政府自己是否跟隨，例如早前被暫停的「第二家園」（MM2H）計劃，包括吉隆坡、檳城和沙巴已不接受新申請，但沙撈越州，其實現在仍接受MM2H的申請，如同1國3制，也頗有趣。