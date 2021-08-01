Patrick Sir唔關心陳約臨　李思雅：做主持需要激情！

藝人林溥來（Patrick Sir）和李思雅現身商場，主持東奧男子花劍團體賽8強、香港對俄羅斯奧委會的戶外直播，跟市民齊撐港隊，惟港隊最終未能擠身4強，隨後再出戰名次賽爭5至8名排位。

8強戰後二人受訪，李思雅肉緊指睇比賽睇到好緊張，因為有「劍神」張家朗，期望較大，雖然港隊最後晉級失敗，但她大讚4位隊員已發揮出高水平，而Patrick Sir更特別點名讚揚首次出戰、童星出身的吳諾弘：「真係好詫異！第一次出場有咁好嘅表現！覺得之後場名次賽有得贏，我哋嘅水準已經幾高，係世界Top 3！」李思雅接說對他的發揮刮目相看。

唔怕步陳約臨「後塵」

Patrick Sir自爆其中一位隊員蔡俊彥是其「喇沙仔」師弟，問到會否在評述中不小心加個人情感，步陳約臨「後塵」？他直言會，又笑認個人情感豐富：「覺得做評述、主持係要有情感，只係睇個情感點發放、發放咩情感出嚟，佢今次就當個教訓，可能佢一時放多咗啫，現場又冇觀眾，代入得好緊要，咁都情有可原嘅。」

李思雅亦謂做主持是需要激情，但同時要好好控制情緒：「好難得去到當地同其他電視台一齊採訪，問番多啲關於比賽嘅問題會好啲，相信佢經驗淺、又見港隊攞獎牌太激動，攞咗今次呢個經驗，下次應該會做好啲。」有否問候對方？Patrick Sir指不需要：「公司有好多人關心佢，佢自己都寫咗封信出嚟，OK㗎啦！都好呀！依家多咗人認識佢！」