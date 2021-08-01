流傳警方已掌握酒店影片　吳亦凡被親母大義滅親？

韓國男團EXO前內地成員男星吳亦凡今年6月被網紅都美竹大爆「選妃潛規則」，及跟未成年少女發生關係，昨日（31日）更因涉嫌強姦罪而被朝陽公安分局依法刑事拘留，對此網上竟傳出都美竹本身未有報案，反而是吳亦凡媽媽吳秀芹控告都美竹敲詐勒索，令私人糾紛變成公訴案，才引起警方調查，網友即笑指吳媽媽「愛你變成害你」，又大讚她「大義滅親」，並暗寸：「媽寶男（裙腳仔）的福報來了」。

今次事件揭開吳秀芹平日過分溺愛保護兒子，讓兒子成為「裙腳仔」，其實吳母早在他10歲時便與吳父離異，之後就送他到加拿大讀書，兩母子相依為命，有指吳媽媽的溺愛保護過往也讓不少工作人員吃過苦，好似2016年吳亦凡獲邀參加商演，吳媽媽開價250萬人民幣（約304萬港元），對方坦言沒有預算希望降價，但吳母一口拒絕，更直指：「沒有這個價錢，我們家亦凡哪都不去！」另外，有內地某品牌邀吳亦凡做代言人，酬勞任他開，但吳母卻拒絕本土品牌，豪言：「我們家亦凡是International（國際化的）！」而令「國際凡」的稱號在行內流傳。此外，有指電視台曾花8,000萬人民幣（約9,700萬港元）邀吳亦凡上節目，為免吳母詐型，故再多出600萬人民幣（約730萬港元）供她花費。而有指吳亦凡身邊所有工作人員，均經由吳媽媽親自面試挑選，顏值中下的才能被取錄。

另外，網上流傳吳亦凡今次被拘留，涉高達9宗罪項，當中包括「權色交易」、「性賄賂」、「迷姦」以及進行「多人運動」等，更有傳警方已掌握證據，包括還原吳亦凡手機的聊天紀錄及酒店影片，以及另有吳亦凡在不知情下被偷拍的影片等。同時，有網民指吳亦凡被捕後曾在警方前爆喊。