汪峰效應︱吳亦凡惹藝人割席　楊紫成最大輸家

韓國男團EXO成員的內地男星吳亦凡，尋日（31日）因涉嫌強姦罪被依法刑事拘留，事件之大已極速引起全球關注，有網友竟然突破盲點，發現原來內地搖滾天王汪峰正正就係尋日山西太原開騷，基於「汪峰效應」（即汪峰有重大決定公布時，必定會有大新聞發生），繼今年年頭鄭爽代孕棄養事件，今次吳亦凡捲涉嫌強姦罪將成為汪峰最大「戰績」。

今次醜聞引發連串事件，好似吳亦凡同上位小花楊紫合演嘅劇集《青簪行》，早前就已經被網爆推出無期，二人為劇集拍足一年，本身有指欲將吳亦凡被AI換臉後定檔本月上映，不過依家肯定冇上映機會，即令「#心疼楊紫」嘅話題升上熱搜。

另外又有唔少藝人偷偷進行「割席」，好似內地諧星李雪琴就將過往有關吳亦凡嘅發文刪除，連二人合照都冇得留低；編劇六六早年曾公開發文維護吳亦凡，如今佢都即刻出Post指自己睇錯人，明顯轉風向，人人喊打。

除咗吳亦凡外，早前被警方爆吳亦凡同都美竹有性關係，都美竹即被網友發現佢將自己個名申請註冊商標，申請日期為今年7月；另早年放出同吳亦凡床照嘅網紅Gina，亦將網名「小G娜」申請商標，同吳亦凡相關嘅女士都紛紛為自己「維權」。