首載雙環鏡頭　200倍遠攝王登場

手機的遠攝能力愈來愈強，當你以為100倍甚至120倍已經夠誇張，Huawei新發表的P50系列再將倍數大幅提升，當中P50 Pro內建6,400萬像素OIS潛望長焦鏡頭，能夠實現驚人的200倍變焦，近至13mm、遠至2,700mm的景物也能拍攝，莫說手機，打雀能力很多DC也望塵莫及。此機的雙環相機還是首度出現在Huawei手機上，內含5,000萬像素原色鏡頭及1,300萬像素超廣角鏡頭，並讓黑白鏡頭重新回歸，像素高達4,000萬，Fans見到實畀Like！

P50 Pro採用6.6吋3D無邊界微曲屏幕，支援最高120Hz屏幕刷新率和300Hz觸控採樣率，配合P3全局色彩管理，能夠呈現原色顯示效果。P50 Pro首批先配備Kirin 9000處理器，年底再出S888版本，機身厚度為8.5mm，內置4,360mAh電池。容量有8GB+128GB、8GB+256GB、8GB+512GB、12GB+256GB及12GB+512GB多個選擇，入場費5,988人民幣起，頭3個容量將於8月12日在內地開售。據知此機稍後亦會在香港推出，惟國內版只行到4G，屆時港版能否行5G就要待官方公布了。