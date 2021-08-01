本日日本：照鏡竟然望見Miffy兔頭

就算你未看過由荷蘭作家Dick Bruna創作的Miffy系列繪本，都一定見過當中的「交叉嘴」兔角色Miffy吧！憑着簡單又不失可愛的造型，成功紅遍世界各地，當中尤其受到日本粉絲歡迎，除了東京現正舉行Miffy誕生65周年的全國巡迴展覽外，當地不少品牌亦有驚喜的聯乘產品面世，雜貨品牌studio CLIP即日起推出一系列家品及隨身小物，以「家人和朋友」為主題，產品多採用Miffy和熊仔好友Boris打孖上的圖案，當中除了Tote Bag及雨遮一類大熱Item外，亦有不少別出心裁的產品，最矚目要數以Miffy樣貌輪廓炮製而成的鏡子，既實用又可用來裝飾家居，可愛度爆燈。另有印上Miffy頭部圖案的飾物盒，入面有細心的間隔，可以將飾物妥善收納。愛美的則不要錯過色彩奪目的指甲貼，將Miffy及朋友們隨時帶在身邊。加上還有連袋Tee、環保袋、公仔形狀抱枕等，種類繁多。貨品現於studio CLIP日本分店及官方網店有售。