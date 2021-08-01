來到夏天，食材選擇相當豐富，其中一款就是不同種類的蟹，大嶼山高級中菜廳「澐 · NUVA」由即日至8月31日推出「蟹膳‧盛饗」，當中就有選用7月至9月當造的奄仔蟹，據行政總廚李鎮光師傅，奄仔蟹肚掩呈心型，蟹腳和關節呈黃色代表有豐富蟹膏，現時多為6両至10両，今次套餐內，師傅就推出花雕雞油蒸奄仔蟹和沙煲鹽瓦焗奄仔蟹，前者以花雕、雞油渣蒸，配蒸蛋白肉嫩香滑。後者用砂紙包實蟹，加粗鹽來蒸，鮮味鹹香。

太子的火鍋西餐私房菜「月」則推出法式鹽焗奄仔蟹，主理人兼大廚Chris先為蟹身抹上牛油，再加粗鹽焗煮，令鹹香的層次更加豐富。

據尖沙咀米芝蓮星級滬菜食府夜上海行政總廚施萬歲師傅指，六月黃是幼兒版的大閘蟹，是大閘蟹生長期中剛剛經過第三次脫殼的「童子蟹」，我們會吃殼薄、肉嫩、蟹黃多的公蟹。揀選時最緊要蟹身飽滿，黃殼軟、蟹爪尖實，輕按有彈性為佳。今次金鐘和太子的分店都推出了惹味的黑椒年糕六月黃和改良設計的岩米醋燒六月黃。將軍澳著名上海麵店夏麵館總廚就推出傳統的陳年花雕江蘇蟹，六月黃以陳年花雕、生薑和紅糖等醃製，酒香撲鼻。

最後要介紹的就是黃油蟹，鴻星中菜行政總廚劉志威師傅指黃油蟹是膏蟹的前身，揀選時要留意蟹身和蟹腳完整，若蟹腳受損會漏出黃油，影響質素。飽滿的黃油蟹行動會較慢，若蟹掩下和蟹爪關節都飽滿脹起和呈金黃色，代表黃油充足。餐廳推出2款菜式，包括原汁原味的清蒸黃油蟹和鹹香的岩鹽焗黃油蟹，讓客人嘗鮮。