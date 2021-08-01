出甫求限量版波鞋被插𢱑鞋　193反擊：你真係唔識㗎喎

人氣組合ERROR成員193（郭嘉駿）社交網追蹤人數直線上升，現時已超過40萬人！尋晚（7月31）佢就出咗個限時動態，貼出兩對限量版波鞋照片，並寫上：「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」？點知就惹來作者兼KOL抨擊，：「明星，唔係咁做的。」、「錢就你賺，鞋就『老婆』（193粉絲暱稱）買，公平咩？」

呢位KOL發長文指193利用自己人氣攞着數：「人紅，並唔代表做乜都得，運用自身影響力自肥，令人反感。藝人𢱑Job見得多，𢱑鞋第一次見。」仲話佢以前係Fashion Buyer，可以運用自己人脈搵到對鞋，唔使粉絲幫手，就算喺炒賣網都搵到：「如果有『老婆』，因為睇到偶像『I need』story，用上超過1個月人工，買齊兩對鞋畀你，你過唔過意得去？」最後佢就話：「買樓應該搵經紀，唔想益炒家就唔好買唔好着，絕非靠知名度，叫人200萬賣個太古城單位畀你。想繼續紅下去，你要知自己咩料。」點知就惹來網民一面倒反插：「佢有冇叫過佢嘅fans買啊，你係咪有問題？」、「假定咗立場再上綱上線，成篇嘢其實都係你幻想出嚟咋喎…」、「『錢就你賺，鞋就『老婆』買，公平咩？』👈🏻 呢個assumption ...其實你先係最唔公平～」而193本人都忍唔住留言「你真係唔識㗎喎」再加個笑到喊Emoji反擊，結果有超過7,500人畀Like力撐！