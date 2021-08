出甫求限量版波鞋被插𢱑鞋　193反擊：你真係唔識㗎喎

人氣組合ERROR成員193(郭嘉駿)社交網追蹤人數直線上升,現時已超過40萬人!尋晚(7月31)佢就出咗個限時動態,貼出兩對限量版波鞋照片,並寫上:「I NEED THESE TWO PAIRS US 12 有冇人幫到手呀」?點知就惹來作者兼KOL抨擊,:「明星,唔係咁做的。」、「錢就你賺,鞋就『老婆』(193粉絲暱稱)買,公平咩?」

呢位KOL發長文指193利用自己人氣攞着數:「人紅,並唔代表做乜都得,運用自身影響力自肥,令人反感。藝人𢱑Job見得多,𢱑鞋第一次見。」仲話佢以前係Fashion Buyer,可以運用自己人脈搵到對鞋,唔使粉絲幫手,就算喺炒賣網都搵到:「如果有『老婆』,因為睇到偶像『I need』story,用上超過1個月人工,買齊兩對鞋畀你,你過唔過意得去?」最後佢就話:「買樓應該搵經紀,唔想益炒家就唔好買唔好着,絕非靠知名度,叫人200萬賣個太古城單位畀你。想繼續紅下去,你要知自己咩料。」點知就惹來網民一面倒反插:「佢有冇叫過佢嘅fans買啊,你係咪有問題?」、「假定咗立場再上綱上線,成篇嘢其實都係你幻想出嚟咋喎…」、「『錢就你賺,鞋就『老婆』買,公平咩?』👈🏻 呢個assumption ...其實你先係最唔公平~」而193本人都忍唔住留言「你真係唔識㗎喎」再加個笑到喊Emoji反擊,結果有超過7,500人畀Like力撐!