McLaren 765LT Spider限量765輛

McLaren發表了第7款Longtail車型-765LT Spider，並表示只會限量生產765輛。

全新開篷765LT Spider配備一體式碳纖維電動伸縮硬頂，能在11秒內完成開/閂，並且能在車速50km/h或以下時操作。淨車重1,388kg，僅較765LT coupe重49kg，但較同為開篷的720S Spider輕上80kg之多。為達致最輕車重，冷氣及音響系統不屬標準配備，但可為車主免費提供。

搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力765ps及峰值扭力800Nm。擁有598ps/kg出色的馬力重量比。配搭7前速SSG波箱，0-100km/h 及0-200km/h加速可分別於2.8秒及7.2秒完成。 配備高置四出全鈦製排氣喉，即使閂篷駕駛，獨特LT「配樂」經電動尾擋風玻璃傳進車廂中，依然震撼。全車空氣動力學套件，包括電動升降大尾翼，所提供的下壓力比720S Spider 高出25%。