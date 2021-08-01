李莉圓夢主持奧運　學踩滑板怕畀人笑

「ViuTV廣告女皇」李莉（Lily）為香港開電視主持奧運直播，Lily要連踩17日，每日凌晨1點收工，因早上有好多賽事，她又會校定鬧鐘起身睇直播，所以最近瞓得好少，她笑說：「每日下晝5點返去化妝時，我一定會瞓住化。」主持奧運是她的夢想，雖然今年不能飛到日本直擊，但能夠做直播主持都算圓夢，她形容每日都好似挑戰，因為除了運動員、賽事的基本資料，所有主持自己都要做功課，她說：「時間都幾趕急，一啲賽事又會突然跳播，要學識應變同執生。」

Lily感謝兩位前輩拍檔徐嘉諾、劉建基的教導，對好多網民、觀眾大讚《開電視睇奧運》的主持夠專業和表現佳，她坦言：「知道外間嘅反應好好，係好開心嘅。（有冇驚講錯說話？）我又冇擔心，我個人偏向淡定，壓力係會有，但我抱最好嘅心態去做，事前做足功課，頭幾日可能我會被動啲，但嘉諾Sir、基仔佢哋好肯教我，漸漸夾到落去，開始會得心應手。」

本身是田徑教練的她最擅長田徑項目，她也愛看體操，她說：「今次做主持我仲鍾意咗滑板比賽，好刺激，好想奧運後去學滑板，有朋友幫我搵定老師，我唔驚損手爛腳，不過可能畀大家笑，咁大個人要戴晒頭盔、護膝嚟學。」因為主持工作，她教田徑工作請了兩星期大假，她笑說：「呢排自己都冇做運動。（咪肥咗？）我成日肚餓，雖然電視台有提供飯盒畀我哋，但因為直播流程好緊，好難食到，每日都係夜晚11點幾播新聞，有半小時空檔，我就叮番嚟食，佢哋仲笑我咁夜食飯會肥，其實我反而瘦咗少少。」