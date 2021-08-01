難忘鬧市拖手狂奔！劉心悠整親　吳卓羲竟然嗌多謝？

藝人劉心悠和吳卓羲（Ron）在新戲《女人街，再見了》中合作，2人受訪時重演手拖手一幕，但事實在拍攝電影時拖手，完全沒有甜蜜味道，除了因為他們沒有感情線外，更重要是拍攝期間，他們都體力大透支，飾演搬運工人的心悠，用唧機搬貨卸貨，考驗體力。而吳卓羲與戲中兩位小演員最多戲份，最難忘來回喪跑樓梯，他說：「我抱住一個都幾有重量，又拖住心悠跑，我要多謝心悠，因為佢跛吓跛吓之前整親，我先唔使跑咁快，我同導演講心悠整親唔可以跑咁快，整親女演員之後點拍？」

Ron直言與小演員完全沒有代溝：「我哋做咗朋友，小朋友好早熟，拍完後佢去咗美國讀書，依家用通訊軟件約我遲啲食飯添！」他說以往不太受小朋友歡迎，其姨甥女因跟他少見，每次見他就喊，他得戚地說：「依家就攬住我。」雖然心悠未必善於湊小朋友，但教導家中的小鸚鵡，令她有做「媽媽」的感覺，出街會掛念牠。

講到電影是廖啟智的遺作，戲中智叔與小朋友的戲份最為沉重，Ron原來好嚮往演沉重崩潰的戲：「我少少變態，可能平日唔鍾意喊，我就鍾意喺戲裏面喊。」心悠則愛演跳舞或殘障的角色，當為一種發洩。疫情前後，心悠自覺想法改變，認為想做就要去做，近年變身木匠：「我夢想做大件傢俬，之前整咗個手推洗手盆，依家整緊手推工具櫃，希望2個月完成。」Ron就想多陪媽咪及爭取時間休息，另外，透露其北京Figure博物館有其他人打理，現打算開威士忌酒吧，會在店內展出他的收藏。

劉心悠：

服裝：Club Monaco

妝頭：Annie G. Eric Chow

吳卓羲：

妝頭：Marsha Ma,Kenny Yeung