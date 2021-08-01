床上覓芳草　快慰無比

對住情場失意嘅人，好多時會用「天涯何處無芳草」呢句話嚟安慰佢哋，但原來芳草（Grass）係有深層意思，甚至可以令人得到無比快慰呢！

Grass 另有所指？

我哋會以「芳草」或「草原」，暗指私處嘅毛毛，原來英語國家都一樣！正因為「Grass」有咁嘅意思，所以衍生出「Grass-back」呢個俚語，用嚟形容性生活開放、經常曳曳嘅癡女。但大家要記住，假如有人叫你「Touch Grass」時，千祈咪心邪會錯意，以為對方想你摸佢啲毛毛，查實佢只係叫你多啲出去走動咁解。

Grasshopper 唔係草蜢？

乜嘢係「Grasshopper」？幼稚園學生都識喇！但原來呢個英文生字亦係一種性愛體位嘅稱呼，係咪估唔到呢？呢招動作同草蜢一啲關係都冇，首先要有張梳化，女方側身瞓低兼擘大雙腿，其中一隻腳掂地，男方要打側身瞓喺女方背後，繼而進行活塞運動。有性學家認為呢招嘅優點係唔使有張大床，而且男方可以一邊進行活塞動作，一邊用手同脷挑逗對方嘅胸、頸、耳朵等敏感帶，從而提升快感。

Ass, Grass and Cash》狂野之最？

美國四仔脫星好多時以作風狂野為賣點，好似呢套由Hustler喺2016年推出嘅《Ass, Grass and Cash》，堪稱狂野之最！淨係睇吓演出陣容有Blair Williams、Rilynn Rae、Natasha Starr等巨乳脫星壓陣，可以想像床戰演出有幾激。另外，片廠聲稱呢班脫星係為咗錢、為咗玩、為咗曳曳先嚟演出，非常坦白，而佢哋嘅表現亦都對得住片酬有餘，喺兩個鐘嘅狂野床戰中，幾乎每秒都叫到拆天，真係勁投入。

同場加映：家用級女優原千草

娶妻一定要入得廚房、出得廳堂兼上得大床！喺人才輩出嘅日本AV界，當然可以搵到呢類符合男士娶妻標準嘅女優啦！1993年出生嘅原千草，就係人辦！擁有35F-24-35火辣身材嘅佢，喺2010年以藝名「京野夢」出道，曾引起AV迷一陣哄動，但因為合約問題，演出7套作品後就消失，到咗2013年就以現時藝名復出，並以人妻形象登場，仲因為喺代表作《太過火辣着衣色情#11》嘅演出太過正，被AV迷捧為「家用級女優」。