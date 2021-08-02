【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿四壬午木閉日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：飾牆、動土、補塞

忌：修渠、放水、開業

幸運方向：坐南向北

幸運數字：4、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

有社交運，出席聚會場合能盡興，心情暢快。

金牛座

別妄想控制或改變一個人，只會令對方厭煩。

雙子座

留意職場環境變化，以免踩中地雷也不自知。

巨蟹座

無論做甚麼事都要爽手一點，勿採取拖字訣！

獅子座

不妨給自己換個裝扮，容易結識投契的異性。

處女座

應從失敗中吸取教訓，切勿讓自己重蹈覆轍。

天秤座

心態有點懶散，做事欠動力，只想安然度日。

天蠍座

適宜與家人、朋友聚會，可緩解心頭的壓力。

人馬座

身心狀態佳，有力迎難而上，毋懼任何挑戰。

山羊座

被太多私事纏擾，顧此失彼，工作效率大跌。

水瓶座

不要心存僥倖，偷工減料總有一天會被揭發！

雙魚座

獨力難支，既然有人伸出援手，就不要拒絕。

【生肖運程】

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）兔 是非多

鼠

是日沖煞，諸事不順，需反省自身不足。

牛

變了緊張大師，大小事情都會觸動神經。

虎

吉星高照，工作效率高，事業漸入佳境。

兔

心浮氣躁，易沉不住氣，捲入口舌爭拗。

龍

待人溫文，人氣上升，易獲身邊人幫助。

蛇

精神飽滿，處事認真又高效，有利事業。

馬

貪心易招致財物損失，防人之心不可無。

羊

才思敏捷，宜善用好運氣尋求事業突破。

猴

財運突出，易憑工作表現獲得上司獎勵。

雞

信心十足，與人洽談有望得到預期效果。

狗

口才佳，出席社交活動易拓展人脈網絡。

豬

運勢平穩，行事按部就班就不會出問題。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

放下不是放棄，隨緣不是隨便

記得以前有套日本劇集叫《阿信的故事》，講述女主角怎樣克服命運，所以主題曲有一句「命運是對手永不低頭」。我們來到出世的一刻，馬上有了今生密碼，從出生年月日時所產生的八字，可解讀一生的生老病死、富貴榮華。所謂「落地哭三聲，好醜命生成」，但是否天意命數定了便放棄努力呢？

大家在日常生活中，經常說起「隨緣」兩個字，尤其當遇到困難、無法完成某些事情、不想管或管不了之時，往往脱口而出的說：「隨緣吧！」

所謂隨緣不是隨便或跟隨，而是有一定原則：順其自然，不怨恨，不强求，隨意放棄。何為緣？萬事皆有緣，不論人緣、善緣、惡緣，到處皆有，無時不在，緣的存在是一過程，有聚有散。反過來說，如果我們知道自己命運的解讀後，不盡本分，聽天由命，不思進取，不利用後天可解決的二運三風水四陰積五讀書，把命中注定的法則去調解，那樣不是隨緣，只是把隨緣作為懶惰或消極的借口。

隨緣是告訴世人萬事莫強求的真理。在這個世界上，你會發現無論陰雲密布或陽光燦爛，生活無論是坎坷或發達，心中總會保持平静去思考未來的人生路。總言之，謀事之時，隨順因緣，盡力而行，對事情結果不必執着，盡人事應天命。