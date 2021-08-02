吳亦凡涉強姦變落水狗　忠粉「籌旗」緊急救援

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京公安依法進行刑事拘留，由身家億億聲、住豪宅的天之驕子，現在卻成為羈押在北京看守所內、全城唾罵喊打的「落水狗」，其心情起伏之大，完全不難想像。有指他被警方查問時，驚慌失措，情緒崩潰，爆喊求饒，不斷重覆的說：「我真的不知道，我就是第一次！」雖然民意幾乎一面倒的未審先判，認為他是「罪有應得」的渣男，但入行9年的他「吸粉」無數，粉絲幾乎遍布全球，當中有部分粉絲對他不離不棄，昨日（1日）更在網上發起「吳亦凡救援群」，說要絞盡腦汁想方法去「解救」吳亦凡，緊急救援！

當中有粉絲指要設法營救「哥哥」，直言對方被拘留後，即有感失去人生希望，甚至感到抑鬱，更說不明白吳亦凡錯甚麼：「我不知道我愛的男孩到底做錯了甚麼，他只是犯了小錯誤，全世界都要拋棄他？我真的要崩潰！」同時有粉絲說要立刻起行到北京，並公開「籌旗」：「差200塊飛機票，有好姐妹幫一下嗎？把凡凡救出來就還！就差200元！」另外，有粉絲也說欠500元人民幣，希望有好心人出手「資」援！有說愛情是盲目，對偶像的迷戀，竟已到不分黑白的地步，世上傻女特別多，難怪吳亦凡長年累月「貨如輪轉」，不少女生慕名而來！