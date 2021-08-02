【母胎美女】Yoon A小學試鏡　靠呢招過關入少時

韓團少女時代的31歲人氣成員Yoon A，出道14年力保清純形象，更一直是組合的「顏值」擔當。近年專注影視發展的她，演技逐漸獲肯定。

Yoon A於2003年就讀首爾初英小學6年級時，當時只有12歲的她，便已參加SM事務所主辦的選秀活動，最終獲選拔為SM練習生，接受為期5年零2個月的練習生訓練，並於2007年以少女時代成員身份正式出道。

少時出道後不久便爆紅，Yoon A亦因清純美貌而成為最具人氣的成員。而她過往參加SM試鏡片段隨即在網上曝光，原來她當時面試，除了演唱紅極一時的韓國女歌手WAX歌曲《拜託了！》，便是因為跳了美國過氣天后Britney Spears的《Oops!... I Did It Again》舞步而過關，加入事務所做練習生，最終更成為少時成員。當時已留有一把招牌長直髮的Yoon A，跟現在一樣擁有瓜子臉及五官標緻，不愧是「母胎美女」！

Yoon A又透露在小學2年級時，因看過樂壇前輩女團S.E.S的表演舞台後，便夢想當歌手，為了實現夢想而參加SM事務所的選秀。