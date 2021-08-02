東方日報C2：吳亦凡傳涉9宗罪　淚崩求放生

現年30歲的內地男星吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留，有傳他牽涉9宗罪，包括與未成年少女進行「多人運動」。現時身處北京看守所的他，被指情緒崩潰及喊爆求放生：「我就是第一次！」有內地資深律師指出吳亦凡若罪成，輕則入獄3年，重則判死刑，即使是加拿大籍亦不影響量刑。無論最後是否被定罪，也改變不了他被網民圍攻的事實。

前韓團EXO成員、在內地人氣高企的吳亦凡今年6月開始，被網紅都美竹大爆遭灌酒後發生關係，更指他透過「酒局選妃」挑選未成年少女發生關係，事件持續發酵，有多位自稱是受害人的女生在網上舉證，都美竹更加碼爆料指有人涉迷姦及強姦。吳亦凡曾揚言如有做過「會自己進監獄」，果然「說到做到」！北京市公安局朝陽分局前晚公布加拿大籍的吳亦凡涉嫌強姦罪，目前已被朝陽分局依法刑事拘留。都美竹透過短訊回應指不方便發言，並留下3個淚崩表情符號，可見其心情激動。

網民嘲：牙籤解鎖逃獄

現時身在北京看守所的吳亦凡，以及其工作室都未有回應，但昨日有消息指他被拘留後，曾在警方面前爆喊及發抖哀求放過他，情緒不穩的他反覆說：「我真的不知道，我就是第一次！」同時有傳他牽涉9宗罪，包括「權色交易」、「性賄賂」、「迷姦」以及和未滿14歲的少女進行「多人運動」等，有指警方已掌握證據，包括還原其手機聊天紀錄及酒店影片，以及發現其工作人員亦有偷拍影片，但以上說法全部未經證實。另外，有聲稱是知情者的網民，指與吳亦凡關係友好的林姓及潘姓男藝人亦牽涉在內。

吳亦凡涉嫌強姦，內地不少部門及官媒發聲，中央政法委就指：「在中國的土地上，就要遵守中國的法律，不枉不縱，以事實為依據，以法律為準繩。」《人民日報》則直批：「有外國國籍不是護身符，名氣再大也沒有豁免權，誰觸犯法律誰就要受到法律制裁。」而「#吳亦凡被刑拘」及「#吳亦凡涉嫌強姦罪」成為熱搜，閱讀及討論量不足一天已超過45億，網民「未審先判」，幾乎一面倒表示「大快人心」及「罪有應得」：「吳亦凡一生開了這麼多次房，沒想到這次開了牢房。」更有大批網友嘲諷自詡有「巨鵰」、實則只是「吳籤」的吳亦凡：「獄警們要小心了，吳亦凡用牙籤開鎖！」不過亦有忠粉表示要發起「吳亦凡救援群」支援偶像。

網上瘋傳吳亦凡早年拍戲的「監躉Look」，亦有聲稱是「吳亦凡8月生活日程表」的圖片，內容為在押人士的生活時間表，列出每日作息、用膳及學習等時間，有3小時看電視，3餐只得鹹菜及米飯等簡單食物，而囚室一般有8至12人。

刑滿或驅逐出境

量刑方面，有內地資深律師稱，根據中國刑法第236條規定：「以暴力、脇迫或其他手段強姦婦女的，處3年以上、10年以下有期徒刑，姦淫不滿14周歲的幼女，從重處罰。」如強姦過程在公共場所進行、或有強姦多人等的情形，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。該律師分析警方已掌握相關線索，符合立案條件，但現時不能視吳亦凡為罪犯，需經人民檢察院批准逮捕，之後移送檢察院審理起訴，再交由人民法院正式判刑。雖然吳亦凡是加拿大籍，但如獲判罪，必須在內地服刑，刑滿後被驅逐出境。

吳亦凡一鋪玩完，有指是吳媽媽一手造成！有傳都美竹本來沒有報案，而是吳媽媽控告她勒索，才引起警方調查，網友認為今次是「愛你變成害你」及「大義滅親」。

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