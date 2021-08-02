實惠推「分單」1張單用5張消費券　限時$1買$100禮券 傢俬每$2,000減$450

【特約報道】消費券第一期終於到手，係咪心思思諗緊點用好呢？不如添置新傢俬，為家居改頭換面！香港最具規模的家居用品專門店實惠就針對第一期的消費券發放，推出多重優惠「吸客」，一齊睇吓有咩至筍優惠先！

$1買$100禮券

相信收到第一期$2,000消費券後，立即燃點起大家購物的欲望，傢俬家品是不少人的目標之一，去選擇至齊全的實惠就啱晒啦！為了讓大家買得開心，實惠推出一連串優惠，最吸睛的必然是用$1買$100禮券嘅震撼優惠，即日至8月3日發售，每日限量，售完即止，開賣當日記得早些到16間指定門市排隊搶購！

另外，實惠亦推出傢俬家品「狂賞」優惠。買傢俬每滿$2,000，即減$450，多買多減，最多減到$6,750，認真筍到爆！添置傢俬的同時，不妨買埋家品，買滿$100即送$130家品現金券。不同支付平台更有專屬優惠，選用WeChat Pay HK買傢俬滿$1,000即減$150，買家品滿$100即減$15；選用Alipay HK、八達通及Tap & Go亦有相應優惠，相當着數！

1張單用5張消費券 四大支付平台隨意配搭

值得一提，市面上可以用晒四大支付平台並提供優惠的傢俬店真的不多，實惠不單止支援晒咁多個平台，更貼心地推出彈性分單服務，只要購物滿$1,000或以上，便可以用最多5個消費券帳戶一同付款。消費券使用的金額由顧客決定，如扣除所有消費券金額後仍有餘額需支付，顧客可按自己喜好隨意選擇尾數的付款方式（包括現金、信用卡等）。 因此無論顧客選擇甚麼渠道領取消費券，均可與親友合併一同使用，買銀碼較大的傢俬及家電就可以與屋企人夾單啦！用埋Atome付款更可享折上折優惠，着數攞到盡！仲未諗到買咩？以下為你推介兩個「至抵買」組合，可以用最低價錢買到最多貨品，大家不妨參考一下。