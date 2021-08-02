當謝霆鋒係吳京咁打！甄子丹高度讚揚：絕對係超班

影星甄子丹與謝霆鋒在已故導演陳木勝（Benny）的遺作《怒火》中再度合作，此片在內地上映3日累計票房已逾2億人民幣（約2億4千萬港元），勢如破竹。作為Benny最後一個作品，子丹表示印象最深是對方和藹可親的笑容，兩人相識逾廿載，早於電視劇《洪熙官》及《精武門》結緣，不過今次才是兩人首部合作的電影，可惜亦是最後一部。他自爆其實對方最初構思合作的故事另有版：「佢本來諗住去墨西哥拍一部警察電影，但因為製作費太龐大而擱置，佢都有啲唔開心，我話以你嘅風格，你可以拍一部以香港為舞台嘅電影，於是佢由頭創作，個火又返番嚟。」

子丹猶記得在剪片階段大家來回溝通多次，有天Benny致電給他說：「我瀨嘢！」方知對方患上鼻咽癌，子丹對此大感愕然：「好突然，佢自己都唔知，佢話拍嗰時覺得攰，但冇時間去做檢查，出事時已擴散，但佢態度好積極，我都有介紹我認識嘅治療師畀佢。」

講到難忘場口，子丹認為結局跟霆鋒對打一幕的難度最高，兼任動作指導的他解釋：「電影中段嗰場喺北京道開槍已經好震撼，結尾要將個情緒再推高係好難。」他認為陳木勝加甄子丹等於《怒火街頭》加《殺破狼》，於是他決定將他與吳京在《殺破狼》中的經典對打一幕在結局中重現：「我要將霆鋒當成吳京，重拍嗰個概念，Benny聽到後擘大個口，霆鋒聽完都係咁反應。我個目標係你（霆鋒）好似吳京咁同我打，我話如果你輸（畀吳京），咁好應該，嗰個係戰狼，但如果你接近或者你贏咗（吳京）咁你就發達，霆鋒都有個意見，佢話吳京用一把刀，佢要用兩把。拍咗三分一我話畀佢聽，你過咗關，你攞到優異生成績表，絕對係乎合到我要求。」

至於霆鋒是否有資格接棒動作片演員，他認為不要給對方如此大壓力，但對其表現予以高度評價：「我覺得佢今次絕對係超班，我當佢係吳京咁拍，就算減咗20分，佢都係街霸。」又指相比2人在電影《龍虎門》合作時，覺得霆鋒無論在身手、演技各方面都大有進步。他承認接班人難求，問到會否希望兒子能接棒，他坦言以前兒子年紀還少會逼對方練功夫，但小朋友不能逼，又指將來若對方想入行拍電影，也會勸他三思：「因為太辛苦，傳統思想係讀好書先，將來等佢自己揀。」

甄子丹

髮型: Kenji Ng

化妝: 小白

場地: The Crown＠英皇駿景酒店