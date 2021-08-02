【心理測驗】擠牙膏　顯現真個性

生活中有很多日常小事，都是我們每天都需要去做而不會多加思考的，例如嘴嚼、玩手機、走路、刷牙等，在這些我們以為的瑣事中，暗暗隱藏着一些個人習慣，而這些下意識的習慣之中，往往亦能體現出一個人的獨特個性，外國網站《brightside》有一個關於擠牙膏的心理測試非常神準，無論你想了解身邊伴還是自己多一點，都可以來測一測。

【問題】

請你回想一下，你（或想推測的人）平日是怎麼擠牙膏的？

A.從前面的位置開始擠

B.從出口處開始擠

C.從中間的位置開始擠

D.隨便擠每天不一樣

E.從牙膏最後面（擠完後會捲起來）

【結果分析】

A.樂觀但沒有耐性

選擇從牙膏前面開始擠的你是一個樂觀的人，脾氣來得快，去得也快，活力旺盛又有強大的好奇心，充滿魅力。在朋友中是不可或缺的開心果，能把好的情緒感染別人。缺點是欠缺耐心和有點固執，當遇到麻煩、不順心的事，脾氣就會爆發，但總能找到方法解決。

B.隨和但有距離感

這樣擠牙膏的人是相當隨和的，一直能與朋友保持良好的關係，在別人眼中是具強烈責任感且好相處的人，常常成為朋友間的和事老。對未來有明確目標，雖然別人能和你相處得不錯，但其實你不容易透露真心，讓人無法洞悉你的內心世界，總會感覺距離感。

C.固執但充滿義氣

從牙膏中間開始擠的是一個固執的人，有一點死腦筋，遇到自己堅持的事，別人很難說動你；但如果朋友有難或遇到不公平的事，你都會第一個走出來幫忙解決和爭取，所以即使個性十分頑固，但仗義的個性往往能助你交到不少好朋友。

D.愛自由想像力強

擠牙膏位置不固定的你，顯然是一個不喜歡被束縛的人，喜歡自由自在，想到甚麼就做甚麼，處事以情緒為先、不按常理。即使是有了另一半，也會選擇給彼此留一些空間。對事情總會有自己獨特的見解，想法很多，創意力很強，設計很有天分。

E.不隱藏的完美主義者

比較多人會揀的選擇：從牙膏後面開始擠，你是一個整齊的人，不太會亦不喜去隱藏自己的情緒，喜怒哀樂都寫在臉上。在別人的印象中是一個完美的人，因為不喜麻煩，無論對朋友還是工作都是一個公私分明的人，把事情劃分得很清楚，有時候連身邊人都覺得你有點難搞。