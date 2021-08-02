2021年上半年最受歡迎AV　三上悠亞得番第三位！

2021年已經過咗一大半，日本AV女優界又掀起腥風血雨，有日本成人網站公布呢半年銷售排行榜，AV迷係以真金白銀買碟支持，所以呢個榜含金量非常之高！當大家以為小天后三上悠亞會排第一時，咁大家就錯晒，今次呢個榜令人大跌眼鏡！

2021年上半年最受歡迎女優係松本一香，佢成功揮低三上悠亞，你都咪話唔犀利！其實松本一香2020年已經係最受歡迎AV女優，佢人仔細細又冇巨乳身材，成個小妹妹咁，但佢勝在夠勤力，以平均2日出片嘅效率，密食當三番，賣碟贏晒一眾師姐，佢咁爛做抵佢贏啦！

排名第二嘅係姬咲華，佢同樣細細粒，但身材就好咁成勁，身高156cm嘅佢擁39I巨乳，可以話係天生乳牛！佢喺2020年出道，當時佢仲自稱係處女，佢20歲拍AV係為咗破處，擁有I奶嘅佢對自己胸器好有自信，仲話自己係乳交高手，片商仲搵嚟11位男優同佢激戰！

第三位係小天后三上悠亞，佢就唔使點介紹，可以話係全世界出名嘅AV女優，依家佢大約一個月出一部作品，睇嚟佢都志不在此！依家佢主攻網上發展，靠住自嘅知名度，做KOL搵銀仲實際，封胸從良好過啦，剝衫呢啲嘢交畀師妹佢哋啦！