未判刑先「入冊」！吳亦凡蠟像被換「監躉服」

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪被依法刑事拘留，如罪名成立，輕則判刑入獄三年，重則死刑，不過未判刑已先「入冊」做「監躉」！吳亦凡是首位90後亞洲男星，在上海的蠟像館擁有蠟像，但有網民發現本來穿上白色西裝的蠟像，竟被換上了囚服，雖然網民懷疑是「P圖」，惡搞成分居多，但同時認為放置「監躉」版蠟像，有阻嚇警世作用，杜絕渣男再生！而吳亦凡事件愈燒愈旺，連他個人及其工作室的社交網都被查封。

另外，其中一位曾跟吳亦凡拍拖的「一甜Elaine」，在上月（7月）網晒和吳亦凡的聊天紀錄，內容包括男方主動邀請看節目錄影，以及女方退回男方的「禮物錢」人民幣800元（約港幣963元），以證去年曾拍拖半年。對於「舊愛」被拘留，她發文「贈興」：「我的男孩進監獄啦，下輩子千萬記得做個好人，不出意外的話，可能下一條新聞就是判幾年吧，然後就再也不出現了。壞人已經被拘留了，會接受法律的制裁，世界還是很美好。」

直至昨日（1日）她再發文，直言「沒同情他，進監獄是他自己犯的錯」，更說看到受害人包括有14歲未成年少女的傳聞，認為：「他真的罪該萬死。現在的他只能透過鐵柵欄看彩虹了，是開始也是結束。」另外，內地主持人馬薇薇、時尚達人蘇芒及編劇六六，早前曾公開力挺吳亦凡，昨日她們的微博全被禁言處理，繼六六道歉後，馬薇薇昨晚拍片公開道歉，並宣布會暫別娛樂圈。