台灣藝人陳建州(黑人)日前在社交分享東京奧運轉播畫面,即被眼利網民發現他疑似用盜版盒子收看,他起初解釋是朋友群組照片,但又被網友發現老婆范瑋琪(范范)上傳的影片中,家裏有盜版盒子,眼見紙包不住火,黑人昨日(1日)終於發文道歉。

黑人在社交網表示:「對於錯誤使用奧運非授權畫面,本人深感抱歉,身為公眾人物必須接受更高的社會責任檢視,為這次個人行為負責,也會記取教訓未來會更加注意自己個人的行為。」並表示會繼續用行動為體育發展付出,回饋社會。

黑人發文不久,范范亦在社交網發文:「The difference between pasta and your opinion is i asked for pasta(沒在問你們意見,你們的意見跟意大利粉的差別在於我選意大利粉)!」即被解讀為在寸網友,再度引發爭議。