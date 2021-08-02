【J星族】吳亦凡里奧仔風流成性！全因天蠍性慾旺盛？

「男人都用下半身諗嘢」呢句說話相信大家聽得多，大多數人亦覺得男人比女人嘅性慾強，事實上，曾經有心理學家分析過，男人同女人性慾嘅出發點唔同，男人嘅性慾比較隨機，女人就比較視乎情況，某程度上印證咗呢種講法。其實從星座角度出發，都可以睇到一個人嘅好「性」心，今集《J星族》就同大家講吓被稱為「性慾最強」嘅天蠍座！

天蠍座（10月24日至11月22日）之所以性慾旺盛，同佢哋掌管男性生殖器有關，好似11月6日出世嘅中國紅星吳亦凡，最近因為「酒局選妃」風波搞到一身蟻，接連被爆出性醜聞同性生活混亂，除咗畀網民獲為「新一代時間管理大師」之外，仲有人用「吳籤」嚟嘲諷佢聲稱自己「我好大，你要忍一忍」。

至於11月11日生日嘅荷里活男神里奧勒度狄卡比奧，多年嚟就換女友換唔停，有網友仲列出呢位奧斯卡影帝嘅「緋聞女友」，夾埋有成57人不特止，仲要冇一個超過25歲！之不過，里奧仔曾經畀前度Julianne Hough嘅外甥女踢爆床上功夫曳，同佢有過一夜情嘅女模Bobbie Brown亦爆料，佢嘅持久力連「電影Trailer長度」都冇，開始1分鐘就「軟趴趴」，名副其實係「快槍俠」。到底「天蠍男」嘅性慾係咪真係咁強﹖性能力又係點﹖就要靠你自己睇片搵答案喇！