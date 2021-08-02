吳亦凡「坐監」唔使驚　16億身家夠佢慢慢搣

色字頭上一把刀，這把刀直把內地男星吳亦凡砍得粉身碎骨！身為「刀手」的網紅都美竹大爆吳亦凡不到30歲就賺了「20、30個億」，究竟錢從何來？憑韓團EXO成員身份出道的他，2014年開始踏足內地掘金，2017年更以年收入港幣約1.8億元在褔布斯中國名人榜位佔第10位。在內地發展只不過是7年，未計他名下多間公司投資獲利，7年來電影、綜藝節目及廣告代言帶來的總收入，至少16億港元！現時在看守所的吳亦凡，萬一幸運的獲最輕判刑入獄3年，服刑後被遞解出境返鄉下加拿大，有這16億港元，即使星途盡毀，再加打跛雙腳，一樣唔使憂！

吳亦凡只拍過兩部劇集，擔正做男一的，只有至今播映無期的《青簪行》，另一部仍未播出的《光輝的旗幟》只是客串。電影方面反而參與度高，至今拍了11部電影包括周星馳執導的《西遊‧伏妖篇》，當中有7部是領銜主演。有指其片酬價位由人民幣4,200萬至1億元（港幣約5,056萬至1.2億元）。以最低片酬來計算7部主演電影，已為他帶來總收入人民幣2.94億元（港幣約3.54億元）。

綜藝節目方面，吳亦凡參與過《潮流合伙人》、《中國有嘻哈》及《中國新說唱》等9個節目，有指如屬戶外節目，每集收人民幣800萬元（港幣約963萬元）；在室內拍攝的節目則「劈半」，9個節目累計收入超過人民幣5億元（港幣約6.2億元）。廣告方面最和味，代言超過50個品牌，酬勞由人民幣350萬元（港幣約421萬元），逐步「加價」至人民幣4,000萬元（港幣約4,815萬元），累計代言收入逾人民幣5億元（港幣約6.2億元）。