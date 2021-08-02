7子變5子　太極默契依舊　改歌電話傾搞掂

太極樂隊將於本月假紅館舉行《Rainbow After Rain演唱會》，5位成員包括鄧建明（Joey）、雷有輝（Patrick）、盛旦華（蛇仔）、劉賢德（Hi-Fi德）及朱翰博（Ricky）日前齊齊接受訪問。Joey指演唱會其中一個環節，會邀請Gary生前合作過的歌手及朋友到來，談談Gary生平及太極各成員，他説：「講下Gary又會講下我哋，佢哋想講乜就講乜，若果講得過分嘅我哋咪即刻起樂囉，哈哈！」Patrick笑稱：「熄佢支咪啦即刻，不過都想知外界對太極嘅評語。」

雖然太極由最初7子現變成5子，但默契仍舊，Joey說：「默契已經有喺度。有時玩玩下覺得有啲悶喎，咪即刻cut短首歌囉，又或者氣氛幾好喎咪再拉長嚟玩囉。」蛇仔則説：「正常好多歌手開show前都要同樂手夾下嘅，但我哋不嬲都彈開自己嘅歌，就算真係要改編其實喺電話講一講大家心中都夾到。」Ricky補充有時上台後才改，甚至毫無預告下就更改了。

Hifi德續説：「 公司、屋企個廳同睡房都有結他，以前都冇玩得咁多，疫情成日屈喺屋企所以成日彈，學啲以前好想學嘅歌，但呢兩年練多咗之後就好大鑊喇，因為我習慣咗坐喺梳化彈，依家會企喺度彈練習番。」現為音樂學校校長的Ricky，坦言現在主要以口述教學生為多，但都有技癢時候，都試過打到唔停手。