集結消費券餐飲優惠　食飯抵上抵

大部分香港人由8月1日起便可拿到政府派發的電子消費券首HK$2,000，手頭鬆動消費意欲相對提高，有閒錢自然捨得食，坊間的餐廳、飲食品牌或酒店等還推出多項加碼優惠，讓大家食得抵，更加開心。

餐廳及品牌美食

優惠價嘆片皮鴨

在中菜館點選片皮鴨，平均一隻都要港幣幾百元，灣仔高級中菜廳「中庭」由即日至10月31日（9月17日至22日及10月1日除外）推出消費券優惠，客人於晚市惠顧滿HK$600，選用四大平台消費券結帳，就可以用優惠價約7折點選片皮鴨（每枱限1份）或半價享用脆皮妙齡鴿（每枱限2份）。

低至半價

坊間不時推出限定快閃優惠，想格到最抵就要時刻留意。好似飲食集團Mira Dining於即日至7日在指定網站推出7日限時快閃優惠，客人以Alipay HK或WeChat Pay HK付款，就可以用約6折享用中環國金軒的豪華盛宴之夜（2位），64折享用翠亨邨京式片皮鴨四人套餐或以半價享用招牌粵饌2人6道菜套餐，The French Window 約6折的2人浪漫海景晚餐，以及約6折品嘗Assaggio意式滋味四人套餐。

消費送鮑魚

去居酒屋飲酒，最好有多款佐酒菜選擇，佐敦居酒屋淳吟由現時至2022年1月31日，客人如使用四大平台電子消費券堂食淨消費滿HK$500，即送1客清酒浸鮑魚。（每日限量，送完即止）

單點95折

麻辣惹味的川菜一向很受港人歡迎，灣仔的川菜餐廳紅花會由即日起至9月30日推出消費券優惠，大家選用Alipay HK或WeChat Pay HK付款，單點菜式可享95折優惠。如星期一至六消費滿HK$500或以上（上限為HK$2,000），可再獲3張優惠券，星期日消費的話，還可以有雙倍獎賞。

63折優惠券套裝

若然買的消費券可於多間餐廳選用，感覺更多選擇。飲食集團株式会社由現時至11月31日有優惠，指定會員用四大平台消費券付款，可以用HK$1,000購買原價HK$1,600的E-COUPON套裝，當中包括現金優惠券及其他美食和折扣等。非會員買5套可送替定會員卡1張，客人可用優惠券到集團旗下不同的餐廳享用日式燒肉、牛涮鍋、韓式鐵板雞和上海菜等，更加有彈性。

蝦迷有問福

鍾意食蝦的朋友有口福了，全球最大及最受歡迎的海鮮餐廳的Red Lobster每年都會推出年度優惠活動ENDLESS SHRIMP，今年亦不例外，於即日起至8月31日期間舉行，還預備了8款口味選擇，並免費任食餐廳名物車打芝士鬆餅，現凡以Alipay HK及八達通使用消費券付款的客人，更可以優惠價享用ENDLESS SHRIMP。

即食麻辣

近年有很多本地品牌崛起，標榜香港手製造即食麻辣和醉酒小食的品牌「醉愛麻辣」，選用多款食材入饌，除了傳統的鴨舌、鳳爪等，連鮑魚、蝦、牛腱等食材都有用來醃製，產品不含味精和防腐劑。由即日至8月30日，客人買滿指定金額，以Alipay HK或WeChat Pay HK付費就有優惠，購物滿HK$800送HK$200、滿HK$1,000送HK$300和滿HK$1,500送HK$500，買得多慳得多。

健康素食

香港人追求健康，素食更是飲食潮流，有閒錢不妨花一點揀選健康素食，Green Common由現時至8月18日推出「買$500送$500」禮遇，客人於門市、新肉檔（八達通、 Alipay HK或WeChat Pay HK）或網站（Alipay HK或WeChat Pay HK）購買HK$500元品牌現金券，可獲贈超過HK$500的現金券及福袋，同時間下載品牌的手機應用程式，可額外多HK$200的優惠券（數量有限，售完即止）。

酒店消費

靈活運用

暑假期間，很多人選擇Staycation，若然有慶祝活動，也會到酒店餐廳用膳，不過有時優惠不可重複使用，略為有點不便。由現時至9月30日於香港九龍東皇冠假日酒店以Alipay HK及WeChat Pay HK、八達通消費滿HK$1,000，酒店即有HK$100消費加碼賞（每次消費最多派5張），讓你於第2次用消費券付款時滿HK$1,000使用，消費加碼賞可累積5張一起用，而且可與其他優惠同時使用，靈活得多。

用1蚊送1蚊

帝港酒店集團旗下有帝都酒店、帝京酒店、帝景酒店及帝逸酒店，4間酒店由即日起同步推出全新消費券加碼賞優惠，客人同日於同一酒店指定餐廳以消費券消費每滿淨價HK$500，即享HK$100餐飲禮券5張，如此類推，優惠高達「用一蚊送一蚊」，毋須登記及額外資料，讓大家邊享美食邊享獎賞，可能是全港最抵酒店集團消費券優惠添呢！

多間酒店選擇

每個消費券平台的優惠稍有分別，平台也有和不同的單位合作，推出抵上抵的優惠。信和酒店集團和Alipay HK合作，由即日起至11月30日，大家選用消費券惠顧集團在中環、尖沙咀、屯門或西九龍的酒店住房及餐飲服務，每消費滿HK$500，即可獲減HK$50。