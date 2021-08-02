靈感煮意︰【實習篇（1）】混合香草香料調出百搭醬汁

過去兩集《靈感煮意》，我跟大家講解過香草和香料，現在是時候實習一下，今集我將會用幾款香草和香料去教大家做百搭醬汁、海鮮、豬扒、牛扒、零食和沙律，各位煮人，別煩惱不知道該煮甚麼了，今晚就試做啦！

百搭茄醬

蒜頭 3瓣

指天椒 1隻

橄欖油 1湯匙

洋葱 1/2個

意大利番茄糊（Passata di pomodoro） 450克

新鮮羅勒葉 10塊

海鹽、黑胡椒、糖 隨喜好

烤大蝦

蝦 12隻

蒜頭粉、洋葱粉、煙紅椒粉、海鹽、黑胡椒 各1/4茶匙

煎豬扒

無骨豬扒 4塊

乾百里香 1/2~1茶匙

海鹽和黑胡椒 適量

煎牛扒

牛陰柳 一條

海鹽和黑胡椒 適量

迷迭香 兩條

烤南瓜籽

南瓜核 一個南瓜內的核

孜然粉 1/2茶匙

煙紅椒粉 1/4茶匙

海鹽 1/4茶匙

油 1茶匙

低脂南瓜雞蛋沙律

熟雞蛋 3隻

熟南瓜肉 1/4個

白醋或檸檬汁 7克

咖喱粉 1/2茶匙

原味全脂希臘乳酪 100克

法式芥末醬 40克

蜜糖 15克

海鹽和黑胡椒 各1/4茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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