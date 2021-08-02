靈感煮意︰【實習篇（1）】混合香草香料調出百搭醬汁
2021年08月02日 16:00
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過去兩集《靈感煮意》，我跟大家講解過香草和香料，現在是時候實習一下，今集我將會用幾款香草和香料去教大家做百搭醬汁、海鮮、豬扒、牛扒、零食和沙律，各位煮人，別煩惱不知道該煮甚麼了，今晚就試做啦！
百搭茄醬
蒜頭 3瓣
指天椒 1隻
橄欖油 1湯匙
洋葱 1/2個
意大利番茄糊（Passata di pomodoro） 450克
新鮮羅勒葉 10塊
海鹽、黑胡椒、糖 隨喜好
烤大蝦
蝦 12隻
蒜頭粉、洋葱粉、煙紅椒粉、海鹽、黑胡椒 各1/4茶匙
煎豬扒
無骨豬扒 4塊
乾百里香 1/2~1茶匙
海鹽和黑胡椒 適量
煎牛扒
牛陰柳 一條
海鹽和黑胡椒 適量
迷迭香 兩條
烤南瓜籽
南瓜核 一個南瓜內的核
孜然粉 1/2茶匙
煙紅椒粉 1/4茶匙
海鹽 1/4茶匙
油 1茶匙
低脂南瓜雞蛋沙律
熟雞蛋 3隻
熟南瓜肉 1/4個
白醋或檸檬汁 7克
咖喱粉 1/2茶匙
原味全脂希臘乳酪 100克
法式芥末醬 40克
蜜糖 15克
海鹽和黑胡椒 各1/4茶匙
周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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