靈感煮意︰【實習篇（1）】混合香草香料調出百搭醬汁

2021年08月02日 16:00
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    過去兩集《靈感煮意》，我跟大家講解過香草和香料，現在是時候實習一下，今集我將會用幾款香草和香料去教大家做百搭醬汁、海鮮、豬扒、牛扒、零食和沙律，各位煮人，別煩惱不知道該煮甚麼了，今晚就試做啦！
    百搭茄醬
    蒜頭　3瓣
    指天椒　1隻
    橄欖油　1湯匙
    洋葱　1/2個
    意大利番茄糊（Passata di pomodoro）　450克
    新鮮羅勒葉　10塊
    海鹽、黑胡椒、糖　隨喜好
    烤大蝦
    蝦　12隻
    蒜頭粉、洋葱粉、煙紅椒粉、海鹽、黑胡椒　各1/4茶匙
    煎豬扒
    無骨豬扒　4塊
    乾百里香　1/2~1茶匙
    海鹽和黑胡椒　適量
    煎牛扒
    牛陰柳　一條
    海鹽和黑胡椒　適量
    迷迭香　兩條
    烤南瓜籽
    南瓜核　一個南瓜內的核
    孜然粉　1/2茶匙
    煙紅椒粉　1/4茶匙
    海鹽　1/4茶匙
    油　1茶匙
    低脂南瓜雞蛋沙律
    熟雞蛋　3隻
    熟南瓜肉　1/4個
    白醋或檸檬汁　7克
    咖喱粉　1/2茶匙
    原味全脂希臘乳酪　100克
    法式芥末醬　40克
    蜜糖　15克
    海鹽和黑胡椒　各1/4茶匙
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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