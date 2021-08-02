私下friend爆！馮允謙想同Ian一齊寫歌

歌手馮允謙（Jay）與音樂製作人馬敬恆（T-Ma）中午（2日）出席新城電台節目訪問，宣傳新歌《因愛之罪名》，及分享獲4台冠軍歌《思念即地獄》的創作靈感，被問到有否信心今次新歌可再獲4台冠軍，他説：「聽講呢首歌喺網上討論區口碑好好，已經係好大嘅得着，其實隻歌係以80年代曲風去寫，本身有啲擔心外界唔接受，依家反應咁好都好開心。」

問他與MIRROR成員陳卓賢（Ian）一同舉行的演唱會門票早已售罄，身旁的T-Ma即打趣説Jay仍欠他4張門票，Jay則笑稱自己也沒有：「我自己都唔知賣晒飛。其實我好開心可以同佢一齊開show，本身私底下都係friend嘅，飛賣晒我當開心，但都知道好多朋友買唔到飛，（多唔多朋友追你飛債？）都有朋友message我，自己都有啲唔好意思。（會唔會加碼？）要睇大會安排，但希望大家唔好買黃牛飛，若果今次做得好我都希望可以再開多幾場，（同Ian定自己？）兩樣我都開心，都想有自己個人騷，但目前都想Focus返面前工作，做得更加好。」他希望Ian能寫歌給他唱：「我哋都諗住長期一齊寫多啲歌，我唔一定要唱自己作嘅歌，之前都試過，我OK嘅。」