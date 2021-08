前港姐陳潔玲(Christy)與鍾舒漫(Sherman)合作經營防疫消毒用品生意,卻發生金錢糾紛最終不歡而散,更對簿公堂,案件仍在排期審訊中,兩女不時在網上隔空罵戰,而陳潔玲更曾因為罵戰一度激嬲男友,幸好情比金堅,兩人感情無損。

今日(2日)陳潔玲在社交網貼上一張與男友頭貼頭的合照,兩人手捧着結婚蛋糕,宣布正式做人妻,她留言:「我們正式成為合法夫妻了,謝謝你千里迢迢來到地球,修理好「陳潔玲」,這可是艱巨任務哦。謝謝你每天為我帶來滿滿的愛和幸福,老公I love you so much !婚姻是人生大課題,我們會努力摸索和學習。從此以後,甘苦與共;大家一起互相珍惜,互相扶持,互相成長吧。謝謝身邊所有人的愛和祝福,謝謝你們的尊重和給予的空間,我哋結婚結得好舒服~」