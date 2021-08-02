港姐2021︱宋宛穎認媽媽曾選華姐　當屆有袁詠儀

《2021香港小姐競選》20位佳麗在將軍澳電視城，接受星級導師鄭丹瑞特訓教授心得，而他心目中的5強人選則包括陳聖瑜、陳懿德、關楓馨、梁菁琳及梁允瑜。

有爆料指佳麗宋宛穎的媽媽文寶雪，曾參加1990年澳門小姐，在1991年更加與袁詠儀參選國際華裔小姐。來自澳門的宋宛穎受訪時承認此事，來頭真是不簡單，她說：「媽媽係1990年澳門小姐亞軍，表姨媽就係嗰年嘅冠軍，媽咪1991代表澳門參加際華裔小姐，同屆有袁詠儀。」

幫媽媽圓夢

她指今次選港姐是為媽媽圓夢，媽媽亦自然成為她的提名人，她說：「當年媽咪係想選港姐，但係婆婆話選港姐要離鄉別井，同埋覺得港姐複雜啲，所以唔畀佢參加，後來亦簽咗模特兒公司，但係因為結婚而放棄在娛樂圈發展。」她又指媽媽現時更成為她的「軍師」：「每日媽咪都會睇實我嘅食譜，要我戒晒澱粉質、只可以食白烚嘅肉，仲要冇調味料。」

她原來小時候已經到家燕媽媽藝術中心上堂，更在2010歡樂滿東華為薛家燕伴舞，她指與對方已經有段時間沒有聯絡，也希望可以再見到她，當年的同學中與莊錠欣還有聯絡。