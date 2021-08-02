金句王互爆！張敬軒同黎明保持社交距離　究竟玩乜？

黎明（Leon）早前喺社交網開估，宣布同張敬軒有新搞作後，分享2條分別只有8秒同9秒嘅預告片，片中只得軒仔嘅背影，同埋Leon嘅西裝look，寫住：「OLD FASHIONED」，相當令人吊癮。

而今日（2日）軒仔再上載一條同Leon有對白嘅短片，佢哋着晒西裝坐喺一間燈光昏暗嘅酒吧度，佢兩個好堅守疫情下嘅「社交距離」，中間隔到「老蓮」咁遠咁坐，仲有一位似男又似女嘅酒保喺吧枱度，佢哋各自喺度飲酒。

之後，兩大金句王互爆金句！軒仔先好型咁同Leon講：「你遲到嘞。」Leon反問：「我哋有約咩？」軒仔再講：「有約冇約，要見到嘅，始終都會見到。」Leon再問：「你見到啲咩呀？」軒仔就神回：「講你聽，你會驚喎！」充滿電影感嘅20秒鐘片就咁播完，片尾都彈多4隻字「迷離限聚」。

雖然段片睇到大家都好「迷離」，唔知兩代天王搞緊乜，不過好多粉絲都留言讚：「一齊出Post好正」、「農曆七月，又唔好望後面，又長髮女人？打你咩？ＭＶ、新歌定網劇？」、「嘩，講你聽…你會驚喎，真係有啲毛管戙」，啲網民真心期待呢個「泥（黎）醬（張）CP」快啲揭盅，佢哋到底係咩類型嘅合作。

另外，軒仔粉絲早前送咗個郵輪大廣告慶祝佢入行20周年，而今日粉絲送畀軒仔嘅巴士站燈箱廣告終於出現，日後有軒仔陪等巴士，等車都係件樂事！