何詩蓓100米自由泳勇奪銀牌　逾66萬人睇無綫撐到底

「2020東京奧運會」香港運動員屢創佳績，全港市民力撐！而無綫剛公布奧運電視直播收視，「香港劍神」張家朗於7月26日晚上男子個人花劍賽「奪金一刻」，翡翠台收視達21.1點，觀眾人數高達140萬；香港女飛魚何詩蓓於7月30日上午出戰女子100米自由泳決賽勇奪銀牌，收視有10.1點，觀眾人數超逾66萬，齊齊見證歷史一刻。

而J2於奧運期間，亦安排另類節目及電影等給廣大觀眾選擇，多個節目收視亦創佳績。上月18日（周日）晚上8時30分《幫緊你醫緊你》取得收視4.1點，為該節目於今年1月開播以來最高收視一集；7月20日（周二）晚上9時35分《九尾狐傳》，收視3.6點，為該劇播映以來收視最高一集；7月21日（周三）及22日 （周四）晚上8時30分分別播映《葉問》及《葉問外傳: 張天志》收視3.7點及5.8點，後者更是J2近幾年以來第二高收視節目 ，首位為節目《想你 張國榮》，收視6點。

而香港乒乓女團今日（2日）成功躋身四強，奪牌在望，明天（3日）晚上將面對日本或中華台北，力爭殺入決賽。翡翠台《2020東京奧運 黃金戰報》將提前於明天（3日）晚上7時播映，原有節目《東張西望》會暫停一晚，而劇集《愛‧回家之開心速遞》則順延至晚上9時45分播出。

至於劇集方面，可能用着奧運節目影響，7天跨平台總收視均下跌，《愛‧回家之開心速遞》及《刑偵日記》分別為14.4點及10.2點。