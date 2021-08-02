超期待！重磅聯名混合機能、時尚

由阿部千登勢（Chitose Abe）主理的日本時裝品牌SACAI，近年來勢洶淘，不斷與潮界不同單位合作。早前就傳出她會跟ACRONYM合作的消息。言猶在耳，ACRONYM創辦人Errolson Hugh就在社交平台發了多張雙方聯乘的預告圖，而SACAI的官網亦同一時間在網上發布名為「sacai ACRONYM」的2022年春夏季度作品，而消息一出亦瞬間炸爆時尚圈，令潮人萬分期待。

Errolson Hugh在社交平台上亦率先透露會以「Bonding」為聯乘主題，視覺上亦明顯見到新一回的2022 Resort女裝系列，的確糅合了ACRONYM的標誌性戶外精髓及SACAI一貫獨特剪裁。更令人驚喜的是今回合作也是ACRONYM首次開發連身裙款式，加上其他嶄新設計，例如：闊袖短身連帽衫、面料豐富長馬甲、鍛面混合防撕裂尼龍裙及Paisley印花拼和幾何提花防水尼龍外套等，兩個品牌的創新破格精神完美呈現於大眼前。