女藝人下海　演出精彩

近年有唔少日本女藝人投身AV女優行列，而且全部都質素高，喺床上傾力演出，絕對唔會交行貨，比起佢哋之前嘅演出更加精彩，更加令人興奮，值得長期支持呀！

與姐姐鬼混

喺S1出品嘅《低聲淫語姐姐》中，男主角大雄同女友靜香拍拖，有一日靜香帶佢返屋企見家姐七森莉莉，發現莉莉比靜香索好多，而且仲姣味十足，因而令佢心癢癢！喺晚餐嘅時候，莉莉主動坐喺大雄身邊，仲喺耳邊細聲講鹹濕笑話，同時玉手放喺大雄兩腿之間套弄一番，最後更嚟口中爆發添！大雄背住女友同姐姐鬼混感到內疚，但係莉莉又再主動勾引大雄，多次趁靜香行開之後同大雄上床！由於莉莉床技一流，令大雄難以自拔，沉醉於慾海當中，將女友完全拋諸腦後。

初次玩3P

喺Moodyz推出嘅《現役爆乳寫真偶像初次SEX》入面，曾經演出過電視節目，亦做過寫真偶像嘅夢見露，為個人床上戰績寫下新一頁，因為佢會嘗試人生第一次3P床戰，一邊為男優出口術，一邊同另一男優肉搏嘅快感！另外，佢仲會初次體驗情趣玩具帶嚟嘅刺激，以及被綁起雙手交歡，令佢感到非常興奮又享受！最後仲會有一個驚喜，就係殿堂級AV男優吉村卓突然出現，同夢見露進行一場激戰，卓哥招招到肉，令阿妹高潮迭起！

盡情激戰

S1推出嘅《令和No.1惠體肉感偶像4本番》，講述前寫真偶像安位薰今次真係食到飽一飽，因為同佢激戰嘅男優全部都係性技高超，而且持久力特強，一共四場嘅激戰玩足3小時，平均每場玩45分鐘，當中班男優對身材激凸嘅安位薰盡情施為，各種技巧都搞到阿妹如癡如醉、高潮迭起，亦有場係薰妹變身癡女反客為主，將男優百般玩弄！由於班男優實在太勁，令阿妹飽受刺激，神情失陷於強烈快感當中，真係飽晒！

簡評

早幾年有好多女藝人下海，好似岡田真由香、嘉門洋子等，不過佢哋嘅作品似三級片多啲，有AV迷更質疑佢哋只係借位拍攝添。而近年下海嘅女藝人就豁晒出去，絕對唔會交行貨，拳拳到肉，好似今日為大家介紹嘅作品咁，當中嘅藝能人女優都瞓身演出，而本仙就最鍾意安位薰主演嘅《令和No.1惠體肉感偶像4本番》，原因係佢下海之後努力減肥瘦身，令嘅身材更有曲線美，床上反應亦由死魚變到肉緊又陶醉，令作品刺激四射！