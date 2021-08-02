Alecia Fox　俄國嬌娃　愈戰愈強

美國四仔界久唔久就會出現超人氣俄國脫星，而講到近年備受注目嘅，Alecia Fox係其中一位。雖然佢冇激凸嘅上圍，但係憑住俄國嬌娃嘅迷人外形及優雅氣質，令佢喺脫界大放異彩。

裸模出身

雖然喺美國四仔界搵食嘅俄國脫星有唔少，但係能夠一出道就走紅嘅卻唔多，而Alecia Fox就係屬於當中嘅少數。嚟自俄羅斯克拉斯諾達爾嘅佢，19歲開始做裸模，喜歡以素顏示人，佢解釋話因為自覺純情魅力最迷人，亦因為咁而大受歡迎，火速成為人氣裸模。

當時裸模界對佢嘅評價極佳，雖然冇激凸上圍，但係渾圓嘅美股超吸睛，加上優雅嘅氣質，散發出獨特個人魅力。憑住人氣不斷飆升，2017年1月獲美國成人網站Sexy Hub睇中，搵佢演出四仔短片，正式轉戰四仔界。之後四仔片廠Lesbea又搵佢演出女同作品《Lady Bug for Massage Rooms》，憑住呢套作品，佢嘅名字終於獲四仔迷認識。

獻出第一次

Alecia Fox坦言估唔到作品銷量成績會咁好，而片廠Lesbea亦食住個勢搵佢演出一系列女同作品，分別係《Pussy Licking Russian Teen Blonde》、《Tight Russian Teen With Small Tits》、《Fitness Rooms》等，而全部都獲得相當好嘅回響。

不過講到佢真正人氣大爆發，就係2018年8月為Tushy演出嘅《Nice And Tight》，呢套作品係佢嘅四仔事業生涯上，首套男女對戰戲，更係第一次獻出後花園添！火辣嘅交鋒場面，加上迷人嘅優雅魅力，令四仔迷留下深刻嘅印象，更喺2019年嘅Spank Bank頒獎禮獲提名「最佳新進脫星」，之後亦吸引到Blacked、Vixen、Reality Kings等著名四仔片廠嘅注意，紛紛搵佢演出，可謂名利雙收。問到點解會接拍男女肉搏四仔作品，Alecia Fox解釋話經過一年嘅試水後，佢已熟悉咗四仔嘅演出模式，故此決定放膽一試，更嚟個重口味門演出，結果令佢一舉成名！

Profile

出生日期：1998年1月12日

身高：170cm

三圍：32B-25-36

近年喺各個四仔頒獎禮上大放異彩嘅Alecia Fox，絕對係現今美國四仔界，炙手可熱嘅俄國脫星之一。早前佢喺社交網分享運動照，估唔到佢最愛嘅運動竟然係落山單車，原因係夠刺激喎！