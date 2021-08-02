摸黑挑戰高難度！鄭俊弘凌空撻落海嗌救命

藝人鄭俊弘（Fred）日前去沙灘為老友洪永城所監製的新劇《凶宅清潔師》拍攝落水場口，他謂劇中角色「洪仔」小時候因為遇靈異事件而患上抑鬱症，其後一發作就會被惡魔拉入「黑空間」。拍攝期間，劇組為營造Fred被惡魔掹腳的感覺，特意租來快艇於海上劃分安全領域進行拍攝兼出動吊威吔組。而Fred落水前亦有做齊所有安全措施，包括着潛水衣打底、背脊加浮板、腰間戴腰封保護等，導演甚至安排蛙人駐場， 又有請替身示範動作。

正式拍攝時已是晚上，加上海面又會突然有急浪，落水可謂難度倍增，不過Fred絕無怯場，非常敬業做足導演所有要求，先凌空跳起再撻落水面，表情扭曲大嗌「救命」，即使海水倒灌入口都冇影響演出！

多謝洪永城帶挈

事後「落湯雞」Fred受訪，坦言全晚進出大海起碼有半百次，早已飲飽海水︰「全劇最劇烈嘅場口喺晒今晚！識游水都OK，劇組又唔會叫我去太深嘅位，就算有事都會即刻有人落去救我。」如此搏到盡，可有向監製洪永城及編審C君找晦氣？他竟大方多謝二人：「好多謝搵我做呢個角色至真，雖然辛苦， 但好享受，預咗會開第二季。」