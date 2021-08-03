【是日通勝】（一點居士）

辛丑年六月廿五癸未木建日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時

宜：拆卸、掃舍、理髮

忌：嫁娶、動土、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、4、5、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座

工作漸見成效，目標近在咫尺，繼續努力吧！

金牛座

抽空陪伴家人、處理家務，可享受悠閒一天。

雙子座

職場上遭受冷言冷語，未弄清真相前勿理會。

巨蟹座

大量瑣事要處理，令你疲於奔命，難以兼顧。

獅子座

做事一波三折，只要堅持到底就能嘗到甜頭。

處女座

理財投資不能盲摸摸，有疑問應向前輩請教。

天秤座

耐性不足，一旦遇麻煩，容易產生逃避念頭。

天蠍座

有危就有機，行動前要深思熟慮，權衡利弊。

人馬座

付出與收穫成正比，就算再忙碌也要頂硬上。

山羊座

多關心身邊人的需要，適當時候應伸出援手。

水瓶座

小心耳仔軟而受騙，理財投資需要格外審慎。

雙魚座

異性緣不錯，多展露笑容，魅力進一步提升。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 貴人撐

（跌）狗 壓力大

鼠

人氣升，貴人支持，可於職場大放異彩。

牛

是日沖煞，只要夠專注，工作不受影響。

虎

偏財運較好，肯付出努力可望名利雙收。

兔

頭腦清晰，眉精眼企，做事能留意細節。

龍

財運稍遜，投資要三思，容易判斷失誤。

蛇

心態積極，行動力強，謀事易取得成功。

馬

人際關係緊張，要提防小人在背後搞事。

羊

運氣欠佳，做事不太順利，負能量激增。

猴

鴻運當頭，無論打工做生意都有好收穫。

雞

桃花運強，喜形於色，單身者或有艷遇。

狗

壓力大，身心疲憊，易因焦躁而得罪人。

豬

機會留給有準備的人，今天開始努力吧！

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

你老闆，好嗎？

出嚟搵食，梗係想泊個好碼頭，搵個好老闆、好上司，就算自己能力再叻，遇到個衰老闆，都係英雄無用武之地，今次同大家分享一下衰老闆的相法，作為打工仔的你，一定有得揀！

在面相上，印堂是眉與眉之間的位置，代表一個人的心胸，最好有兩隻手指的距離。如果兩眉形成一直線或有雜毛，代表凡事執着、斤斤計較，一定不能夠得罪，縱使已經冰釋前嫌，也要小心提防，因為不知何年、何日，也會將之前的恩怨情仇，再次翻案，而自己在他們管治下，也難翻身。

理想的上司必須有承擔，遇上難題會為下屬拆解，遮風擋雨，但有些上司會將問題推卸，即是卸膊，而在內相學上，肩膊反映一個人的承擔能力，肩膊下斜的人，承擔不足，遇到問題會逃避退縮，甚至轉嫁他人，功勞就自己領、有鑊就下屬孭，遇到呢啲老細，早走早着。

正所謂「丞相肚裏可撐船、將相胸前堪走馬」，古人的詩句非常貼切，胸部是看一個人的氣度，胸部橫闊，寬宏大量，相反，如果胸部狹窄，氣量短小，下屬小小錯失也會放在眼內，不懂體諒與包容，屬於非常小器的一種相格，大家要小心提防。