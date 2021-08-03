東方日報C2：截停洪詠甄冇嘢問叫走開　吳業坤輕佻採訪捱轟

無綫東京奧運主持再爆採訪災難，繼陳約臨被批失儀欠專業後，歌手吳業坤跟「日本通」周奕瑋竟然歷史重演，2人截停採訪港隊賽艇女將洪詠甄時原本想搞氣氛，結果出醜人前，坤坤一句：「冇呀，你走啦！」更被網民狂轟！

今屆東京奧運會，無綫派出主持方力申、吳業坤、周奕瑋和陳約臨等到當地直擊採訪。繼早前陳約臨就「劍神」張家朗贏得金牌的「花癡式」採訪被轟失禮後，雖然方力申的專業挽回分數，但吳業坤與周奕瑋竟連環犯錯！當時他們在採訪區截停香港賽艇選手洪詠甄做訪問，但坤坤竟然拋出一句：「冇呀，你走啦！」網民除插爆他們冇腦欠專業，態度輕佻，更指2人不懂尊重運動員。

「想搵窿捐」

日前無綫播放《東京五輪直送》節目，坤坤跟周奕瑋在進行場外採訪，手執自拍神棍的周奕瑋見到洪詠甄大叫：「阿甄，可唔可以阻你10秒呀？」女方表現友善，停低受訪，周奕瑋隨即問坤坤：「乜你唔係有嘢問佢咩？」怎料坤坤竟然說：「冇呀，你走啦！」周奕瑋未有收口，繼續問洪詠甄：「佢想問你鍾意方力申啲歌多啲定佢啲歌多啲？」洪詠甄頓時呆了幾秒，然後尷尬笑說：「其實我冇聽中文歌！」周奕瑋即取笑坤坤：「你冇用㗎，吳業坤，自己都唔夠膽問！」見坤坤尷尬傻笑，左右兩頭騰責怪說：「咪得到呢個答案，你想我點呀？想搵窿捐，呢度都冇得捐！」

中學生都不如

節目播出後，2人可能自認好風趣，但網民鬧爆他們「呼之則來，揮之則去」的態度對待運動員！有人插爆他們：「唔專業唔緊要，可唔可以唔好唔尊重香港運動員」、「下次訪問可唔可以用吓個腦先」。網民怒斥他們對受訪者完全沒有做功課，問一些沒質素問題，連中學生也不如！而坤坤及周奕瑋至截稿前未有回覆。

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