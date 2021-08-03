康泰 x HT Mall x AlipayHK消費券優惠

【營業資訊】想將 HK$5,000 消費券變 Double？用 AlipayHK 拎電子消費券，參加「消費券賞上賞」活動，答問題贏加拿大航空送出機票或高達 HK$5,000 獎賞！仲有消費滿$500元可享$60元折扣，及9折優惠券。

由即日起至11月30日期間，於 #康泰旅行社 同 #HTMall 以 AlipayHK 付款累積消費滿 HK$8,000*，就可以參加「消費券賞上賞」活動！只要你完成以下步驟：

1.登記用 AlipayHK 拎 HK$5,000 消費券並於 康泰旅行社 同 HT Mall累積消費滿 HK$8,000

就可以參加第一輪同第二輪活動！無論第一輪參加者是否贏得獎賞，都會自動進入第二輪終極獎賞活動，小編會選出最有意思嘅答案，送出加拿大航空機票或 HK5,000 消費額等等，消費券分分鐘 $5,000 變 $10,000。

第一輪活動

消費及登記日期：8月1日至9月30日(公布日期：10月6日)

獎品：麥當勞現金券HK$20 (50名)

↓自動進入第二輪終極獎賞

第二輪活動

消費及登記日期：8月1日至11月30日 (公布日期：12月6日)

獎品：

1.加拿大航空送出香港來回加拿大任何地方單人經濟客位機票 (1名)

2.康泰旅行社HK$3,000旅遊現金券及HT Mall HK$2,000購物金 (5名)

3.StudioA送出Bose SoundLink Revolve或Bowers & Wilkins C5 Series 2 (各1名)

4.萬寧現金券 HK$100 (5名)

5.麥當勞現金券 HK$20 (50名)