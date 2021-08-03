起動！齊去打卡唔好遲！

收到電子消費券，出街的意欲的確比之前大，出得去行街街，不如順便打埋卡啦！

甜蜜零食巨型化

有無諗過當回憶中的零食與想念中的日本結合，會有甚麼的化學作用？荃灣廣場以固力果的經典零食百力滋、Pocky、Cream Collon等變成10個「巨大化」的日系打卡場景 ，設有5大打卡主題專區，部分打卡點更融入AR互動體驗，令大家更有動感地影影影影停。其中最矚目的打卡位，必定是「奔FUN POCKY 動感拍照館」，讓你一秒變身成固力果跑跑人。

另一個不可錯過的就是Cream Collon甜心激流滑梯，以AR效果令你在草莓牛奶和朱古力脆漿來個甜蜜激流。玩完後還可以去逛一逛固力果期間限定店，店內不但有多款以會場限定價發售的獨特口味固力果零食，還有日本人氣熱賣的固力果夏威夷果仁牛油味曲奇。未玩夠的可以轉到新達廣場繼續打卡，在色彩繽紛的夢幻彩虹POCKY襯托下，坐在甜蜜的心形椅子或「芝」味幸福Pizza上打卡。

小丸子化身最萌街霸

誰說萌與型不能共存？兩大經典角色撞埋一齊，帶來不一樣的驚喜！今年是《櫻桃小丸子》30周年大日子，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期） 特別打造全港至「強」的《櫻桃小丸子 x Street Fighter 最強聯「萌」》主題活動，小丸子與朋友仔會在MCP CENTRAL破天荒首次扮演經典街霸角色，換上一身格鬥造型萌爆登場，為大家帶來6大《Street Fighter》經典場景主題裝置，包括「春麗の俏皮格鬥」、「與隆帥氣大比併」、「櫻の青春對決」、「司令來襲」、「高僧爺爺顯神威」及「瞬獄必殺の豪鬼」，它們更會與一眾經典街霸角色分別坐鎮不同格鬥擂台，配合AR技術，跟大家互動比併武藝。

玩得盡興，可移步至MCP DISCOVERY欣賞全港首個櫻桃小丸子 x Street Fighter 最強聯「萌」珍藏展，展出日本官方首次借出的多件珍貴收藏品，部分更是絕版及別具歷史珍藏價值，其中包括全球首次曝光的 9 幅《櫻桃小丸子 x Street Fighter》官方為是次主題活動繪畫的手稿，並透過全息投影技術、將製作原模以立體效果浮現在大家眼前。場內更設有期間限定店」，更有首次公開預售及過百款的主題精品，大家去瘋買啦！