腦殘粉？忠粉欲「救」吳亦凡：拎我阿爺啲援助金出嚟

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京公安刑事拘留，案件仍繼續調查中，而他的所有社交帳戶、貼吧及音樂作品全部分別被注銷及下架。當大批網民認為吳亦凡被拘留感到大快人心，甚至有不少粉絲聲言感到對吳亦凡失望時，竟然還有不少忠粉認為他是被誘導而犯錯，並在網上發起「吳亦凡救援群」，說要想方法去營救偶像，最令人汗顏的是她們說要策劃「劫獄」！

提出劫獄方案的粉絲們，認為吳亦凡的粉絲人數比警力多，人數上絕對有優勢：「吳亦凡有5千萬粉絲，完全可以救出來！」同時又有粉絲建議齊到北京朝陽法院門外集體下跪！另外，粉絲們更提出其他「營救」方法，包括把爺爺的生活援助金來「資」援、做獄警以時刻照顧偶像、組織「探監大隊」等，甚至有人揚言願意自己坐牢來換取偶像的自由。

各種「營救」方法被網民群起怒插，直指吳亦凡的忠粉為「腦殘粉」，追星追到腦癱瘓，完全是失去理智，走火入魔！網民狂批：「吳亦凡殘害的就是女孩子，就是你們的敵人，竟然還有女孩說要去劫獄，還同情他？」、「是邪教組織嗎？黑白不分！」、「無視道德存在，肆無忌憚踐踏法律！」為整治亂象，內地社交平台進行「大清洗」，向導向錯誤的帳號及超話（超級話題）以及違規群組，進行禁言或關閉。內地官媒《人民日報》昨日（2日）發表評論批評「飯圈文化」毒害青少年，並已到了「非治理不可的時候了」。