麥迪文自爆月前被女兒教訓才停用恐同詞　遭炮轟後急改口風

美國男星麥迪文（Matt Damon）日前於訪問中透露，他幾個月前在女兒面前說笑，使用了一個貶低同性戀者的詞，女兒怒而離桌，回房給他寫了一篇論文教化他，現在他不再使用那個詞。麥迪文與妻子育有3個女兒，分別是15、12與10歲，亦有一名22歲繼女。

雖然麥迪文很坦白，而且知錯能改，但仍然被圈中人與網友炮轟，鬧他改得太遲！雙性戀諧星Travon Free於社交網站留言表示：「所以麥迪文只係喺幾個月前，因為一個小朋友寫嘅『論文』，先識得唔講嗰個詞。幾個月前。幾個月前。」美國影評人Jordan Hoffman留言嘲諷：「其實啲明星知唔知佢哋唔係被法律要求去同記者講嘢？」不過美國諧星薛夫洛根（Seth Rogen）回應他，藝人合約的確包括宣傳工作：「其實大部份時間都真係要。」

引起眾怒後，麥迪文發出聲明急改口風，指他只是向女兒解釋成長時在波士頓街頭經常聽到人用該恐同詞，而他當時不知道那個詞的意思。他指那個詞曾經無傷大雅，他在2003年一套喜劇電影中也有用過，不過現在時移世易。他聲稱自己從來不曾用恐同詞稱呼別人，因此今次並非「個人覺醒」，強調自己支持性小眾群體。