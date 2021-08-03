索女持6千萬點擊短片　連警花都關吳亦凡事？

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪被刑事拘留，對於如罪成後的刑期，甚至他是加拿大籍，會否對量刑有影響等，眾說紛紜。內地官網《警花說》發文：「#網友對吳亦凡評論有多損#網友們還很關注這幾個問題：強姦怎麼判？能死刑嗎？外國人強姦在哪坐牢判幾年？」並上載短片解釋相關問題，包括指出除非是享用外交特權或豁免權的外國人，否則國籍對追究刑事責任是沒有影響。

大批網民轉載短片，是因為有位樣子標致的警花出鏡講解！這位皮膚白滑、眼大大兼瓜子臉的警花名叫趙健華，是90後警花，她於2013年考入瀋陽市公安局。被網民暱稱為「華華」的她，2019年發布關於考駕駛執照資訊的短片後即「走紅」，全網播放衝破6千萬，其高顏值及甜美笑容，迅即廣受網民注意，去年她更以Talk show形式提醒大眾防止被詐騙，又再次令網民爭相轉發。

現年28歲的華華私底下也愛網晒自拍短片，主題多多及愛搞爛gag，如少女Look吹蒲公英、在床上拍片稱小時最討厭漂亮女生，想不到長大後自己會被討厭等。有網民笑說吳亦凡叫也算終於做了一件好事，就是把華華的人氣更提高外，也有不少網民說如罪犯們碰上她，應該會乖乖就範，甘於被她上手銬！其實顏值高的警花不獨她一個，該官網常找來不少索警花拍片。

另外，有網友發現吳亦凡事件嘅「女主角」都美竹已將社交網內有關吳亦凡嘅相關博文刪走。