童顏巨乳玩姊弟戀！郭書瑤公開招親：滿20歲放膽來追

台灣女神郭書瑤擁有童顏巨乳，其32E上圍聞名藝能界，近年刻意收起性感，兩年前與年輕6年的前男團SpeXial成員王以綸戲假情真，可是早前傳分手，如今瑤瑤重新上市，她接受訪問時講明想繼續玩姊弟戀，公開招親。瑤瑤雖然已經31歲，但性格天真，她自嘲：「比我大的可能不會想跟我玩。」因此表示只要「滿20歲」都可放膽來追！

談到樂於接受姊弟戀，她透露自己偏好姊弟戀是因為要求另一半兼具「男孩感和男人感」，最怕遇到自認風趣卻讓她笑不出來的熟男，相較之下，更欣賞充滿幽默感又懂討人歡心的男生，因此總是難以抵擋「弟弟」們甜言蜜語的攻勢，她說：「小鮮肉就是想要逗你笑！」她表示：「現在如果有一個18歲就不行，最多可以差12歲！」

在新片中，瑤瑤與小鮮肉蔡凡熙合作，大讚對方符合她的擇偶條件：「他笑起來很可愛，嘴巴很甜。不講話是帥帥的男生，講話是可愛的大男孩，很純真，這6年都沒甚麼變。」蔡凡熙也不排斥姊弟戀，直言：「有喜歡過姊姊！」卻不敢認真表白，他說：「以我現在的經濟條件還不太能負擔，心境跟角色比較相似。」