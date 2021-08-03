刺激味蕾　辛香滋味盛宴

香港人鍾意食辣，見到開到成行成市嘅川辣菜、麻辣小店足證，最近就有兩間人氣辣菜食店轉新Menu，為嗜辣一族帶來辛香好滋味。

色香味兼備

位於灣仔的雅座川菜「紅花會」行政總廚葉世昌師傅，最近就以傳統川菜配上本地食材，配搭新穎，炮製出多款驚喜的精緻麻辣鮮香的前菜與大菜，包括三香三椒蹄花肉、椒汁鮑魚、燈影牛肉與招牌辣子雞、水煮魚/黃菊酸菜魚（桂花/沙巴）、紅花海皇酸辣羹，連甜品都有夏日限定的海洋冰粉。推介黃菊酸菜魚，大廚選用的酸菜是較一般的來得偏甜及清新的潮州酸菜，配上濃郁足料的鮮魚湯底，既平衡了酸辣味道又能提鮮。大家更可按個人喜好而選擇魚款，大廚推介桂花魚或沙巴魚片，前者肉質較細嫩，入口即化；後者肉質則較厚實，魚味較濃。除了用上分量十足的魚肉外，每鍋材料亦十分豐富，加入雞髀菇、萵筍、雲耳、蓮藕、芽菜和寬粉等，足夠2至4人享用呢！

野生菇菌入饌

位於Soho的川菜餐廳麻辣燙Chilli Fagara由即日起至9月底以雲南高山菇菌入饌，推出全新的「雲南菇菌餐單」。餐廳主廚陳師傅以四川麻辣鮮香炮製出頂級野菌料理，包括四川水煮雜菌、桂香酸辣白玉羊肚菌、霸王雜菌和雲南雜菌素鍋粑。大廚還為傳統菜加入新意，成為全新的涼拌太極木耳及竹笙雞片湯。推介四川水煮雜菌，用上肥厚帶韌性的頂級猴頭菇、雞油菌和牛肝菌炮製，配以麻香帶勁的水煮汁，以及補氣及爽甜飽滿的竹笙、氣味芳香的黑木耳、新鮮萵筍及乾煸辣椒，帶來別具嚼勁的辛香菇菌美饌。