吳亦凡行蹤不再成謎！看守所環境曝光　網民讚：不錯

內地男星吳亦凡由捲入桃色風波變因涉嫌強姦被警方刑事拘留，有網民慨嘆昔日好難知道偶像行蹤，但如今不再成謎，皆因知道佢被羈押喺朝陽區看守所，網上資料更將佢嘅居住地改咗做北京市朝陽看守所，非常緊貼形勢。

有網友仲晒出看守所嘅外部環境，講笑話呢次係離吳亦凡最近嘅一次，仲話：「看守所環境還是很不錯的，院子裏綠化的也挺好，面積也挺大。」、「看不到凡凡的神顏，有點可惜！」雖然吳亦凡眾叛親離，由天王變Nothing，但依然有忠粉支持佢，到去看守所外希望見到偶像，仲有人特登去「朝聖」打卡添！其實，喺吳亦凡被拘留消息公布後，已有粉絲趕去警署查問吳亦凡情況。

另外，有網民稱家人同吳亦凡爸爸係同事，吳父係清華大學高材生，之後再喺武漢大學讀工學博士，吳母同樣畢業於名牌大學，兩人喺武大時相戀，但結婚不久就離婚，吳亦凡跟隨媽媽移民加拿大，後來到韓國做練習生出道。網民指，早年吳父有想過去加拿大睇個仔，但被吳母拒絕，後來吳亦凡回國發展，爸爸想見面依舊被拒。

而吳亦凡曾喺訪問中，表示爸爸就好似消失一樣，好似從未見面，亦唔知對方有冇試過想見佢。而網民除咗批評吳母過分溺愛兒子、見錢開眼外，仲係個好「狠心」嘅人！雖然吳亦凡負聞多多，但有好心網友順便幫吳亦凡闢整容傳聞，直言佢同爸爸好似樣，相信冇動過刀！

另外，國家廣播電視總局針對個別網路綜藝節目片面追逐商業利益、過度娛樂化炒作、傳播畸形偶像文化等問題，展開為期一個月嘅專項排查整治。