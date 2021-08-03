東冲有料到：能否略表心意捐助泰國的苦難者？

早前於社交媒體上載了一些片段，估不到引來不少回響，有人更提議我可以設立一個基金去幫助泰國有需要的貧苦大眾及病患者。

坦白說，要設立基金絕非小弟能力範圍內所能應付的。第一、凡牽涉眾籌捐款的，難免會予人沽名釣譽的感覺。第二、無論透明度有多高，對於善款的應用還是容易招來話柄，最後難免會落得好心做壞事的收場，既對事件沒太大幫助，也壞了自己的聲譽。

其實今時今日泰國的情況，是否需要大家的捐助呢？泰國本身也有很多超級富豪，相信此時此刻他們也不會手軟地慷慨解囊。但若對泰國有情意結的香港人，想伸出援手略盡綿力也實在是一件好事，而不少泰國機構也會接受善款，但礙於我對這些機構的背景所知有限，萬一我介紹後出了甚麼差錯的話，大家不禁會懷欵我有從中取利，所以實在不敢輕舉妄動。

這一刻最能幫助泰國人的，相信非泰國駐港領事館莫屬。我也透過一些朋友跟他們聯絡，希望他們在領事館內設置一個籌款箱，大家可以前往隨緣樂助，籌集得來的善款便透過銀行匯款到泰國的慈善機構，整件事便來得簡單直接兼可靠。不過，這純粹是我一廂情願的想法，作為一個國家政府機構要通過一些做法，背後可能涉及一些人手或不同的考慮，過程中難免出現很多問題，能否成事絕非我們所想的那麼簡單，最後落實與否也是未知之數，但如果泰國駐港領事館真的可以實行的話，相信想伸出援手的香港人會感到很高興。

無論如何，多謝一班香港朋友提出如此建議的心意。期望泰國的情況不會再惡化下去，謝謝大家！

胡慧冲