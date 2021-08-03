獲讚係全校最乖！炎明熹廁所搵作曲靈感

無綫節目《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi）和其歌唱老師高晨維到電台受訪，是兩師徒首次一同受訪，當中分享Gigi學唱歌、家庭的心路歷程。問到Gigi可是乖學生？高晨維大讚：「佢差唔多係全校最乖，畀咩佢都可以做番晒，唔只功課，結他都可以3個月內由唔識到自彈自唱，佢好專心。（佢平時係咪都咁靜？）佢跟我學咗4年，頭1、2年都唔知佢點咁，冇反應，因為佢唔講嘢，但後尾就打開心扉。」

Gigi亦表示對住老師會較多話，現時個人都放開了：「因為想同其他14位學員溝通，由唔識溝通到學識。（文靜性格喺幕前會唔會蝕底啲？）會積極學習，唔會諗蝕唔蝕底。」講到她將推出個人單曲，她表示現由公司準備中，坦言若成事很開心：「因為係我想做嘅嘢，其實我自己都有作曲，有時喺廁所會哼歌，之後會即刻記低，依家都成功作咗2句歌。」高晨維又大爆對方更會填詞，但就是填火星文。

而講到8月中演唱會加到4場，Gigi表示是好好的經驗：「希望可以從中學習。（會唔會覺得成件事好快？）都係，但都係學習機會，如果順利完成4場演唱會，之後應該冇咩比得上呢個經驗。（到時會唔會自彈自唱？）都想。」她又謂公司都有飛讓她邀親朋好友來捧場，但身在內地的父母就未能到場支持：「但我會喺騷後同佢哋分享番趣事。」另外，講到日前與古天樂同場出活動，但對方就拒絕評論《聲夢》學員，她就謂：「可能我哋同古生唔太熟，佢唔講太多提及我哋都係為我哋好，唔希望傷害到我哋。」