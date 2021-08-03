「奶」味手機　炒價照搶

Leica相機向來是高質拍攝的代名詞，近年手機鏡頭只要取得Leica認證，就彷彿被套上光環，叫好又叫座。正所謂肥水不流別人田，與其為他人作嫁衣裳，Leica決定推出自家首部手機Leitz Phone 1。日前此機的水貨終於到港，實測內外都「奶」味十足，難怪索價近萬五元一樣賣斷市！

招牌紅點 金屬奶蓋

Leitz Phone 1沿用廠方一貫的低調設計，全黑機背配上防滑凹凸坑紋邊框，當中金屬銀色與Leica相機如出一轍。鏡頭用上自家製7鏡片的Summicron 19mm f/1.9 ASPH，單顆圓形設計甚具相機Feel，而且右上角印有經典的「紅點」標誌，加上鏡頭附有極具Leica風的金屬蓋保護，Fans見到一定愛不釋手！奶味亦由外滲到內，例如操作介面用上Leica特色字體，影相可看到標誌性取景框，又可在主頁加入LFI小工具，用以展示世界各地Leica用家的精心傑作，寓欣賞於學習。

人像出色 黑白有Feel

憑着1吋2,020萬像素感光元件，此機的人像模式營造出真實的淺景深效果，其F1.9大光圈同時帶出色的曝光能力，日夜都影到清晰明亮相片。Leica的Monochrom相機專影黑白相，此機亦特別內置「LEITZ LOOK」模式，藉此滿足黑白攝影需要，實測光暗分明，高反差環境層次度高，相當有Feel！至於其他規格，內建S888處理器、12GB RAM及256GB ROM，採用6.6吋WUXGA＋解像度的Pro IGZO OLED屏幕，並提供指紋/臉部解鎖及IPX8防水能力，美中不足是來到香港僅行到4G網絡。